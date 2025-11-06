【重磅快評】AI是未來的大贏家

大學理工科教授最近都有可能會失業的憂慮，競爭的對手不是人類，是人創造出來的非人類ＡＩ，理工科系學生所需的備課、資料分析、論文撰寫乃至發表報告，ＡＩ幾乎全包辦了，教授頂多在實驗課時在場備諮詢，但這工作也不必勞煩教授，助教即可勝任。預期變化教授不得不擔心，哪天真會飯碗不保，想不出系上留任教授要幹嘛？

文學院教授或許如此的憂慮稍低些，傳道、授業、解惑還是需要飽學的教授親身為之，ＡＩ沒法代勞。其實ＡＩ今天大幅取代老師的工作早早就可預知，但人類創造ＡＩ功能愈發強大，雖然也擔心會搶人類的飯碗，但這樣的趨勢是不可逆的，最早創造人工智慧，其後不斷擴大ＡＩ功能，逼到人類沒有退路幾乎是人工智慧初創起就可預見。

ＡＩ（人工智慧）這個名詞1956年首次在美國被提出，初起的概念是讓機器能夠完成需要人類智慧才能完成的技術科學。其後的3、40年人工智慧技術突飛猛進，從語音辨識進入圖像處理是初期，進入本世紀後隨著雲端運算的大資料基礎建設發展，讓ＡＩ的能力顯著提升；現況是ＡＩ大幅取代以往人工智慧，形成獨霸的新人類智慧；有ＡＩ協助後人類的工作效率飛快增進；愈發的依賴ＡＩ，局面變成人類被ＡＩ逼到牆角，幾乎沒法競爭。

近20年ＡＩ能完成的任務全方位提升，能力愈發強化的結果，ＡＩ以其超強的運算能力搶下以往人腦幾乎所有的工作，而且以倍數、幾次方的領先，現在眼前的問題是怎麼保護被ＡＩ逼得無處遁逃的人類能夠在強大的ＡＩ陰影下苟活，因為人類的工作被ＡＩ剝奪，甚至人類的存在價值也被剝奪，ＡＩ已完全統御人類的日常生活，人類不可能控制ＡＩ，目前只能退而求其次與ＡＩ共存，向ＡＩ分杯羹。

現況是預擬2045年ＡＩ將超越人類，圍棋被認為是人類智慧的最高象徵，但幾次ＡＩ棋士與頂尖圍棋高手較勁，人類都敗下陣來，更糟糕的是人類輸給ＡＩ後彷彿掉進黑洞，之後什麼都看不見，自然連因應都非常勉強，這個不堪的局面已迫在眉睫。