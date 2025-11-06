快訊

2026戰蔣萬安？被綠營點名為台北市長大黑馬 梁文傑首度回應了

郭台銘「一生最重要的人」…郭初永真當年標會10萬 助兒創業造鴻海帝國

【重磅快評】AI是未來的大贏家

聯合報／ 主筆室
如今ＡＩ功能愈發強大，雖然有會搶人類飯碗的擔憂，但這樣的趨勢是不可逆的。圖／路透社
如今ＡＩ功能愈發強大，雖然有會搶人類飯碗的擔憂，但這樣的趨勢是不可逆的。圖／路透社

大學理工科教授最近都有可能會失業的憂慮，競爭的對手不是人類，是人創造出來的非人類ＡＩ，理工科系學生所需的備課、資料分析、論文撰寫乃至發表報告，ＡＩ幾乎全包辦了，教授頂多在實驗課時在場備諮詢，但這工作也不必勞煩教授，助教即可勝任。預期變化教授不得不擔心，哪天真會飯碗不保，想不出系上留任教授要幹嘛？

文學院教授或許如此的憂慮稍低些，傳道、授業、解惑還是需要飽學的教授親身為之，ＡＩ沒法代勞。其實ＡＩ今天大幅取代老師的工作早早就可預知，但人類創造ＡＩ功能愈發強大，雖然也擔心會搶人類的飯碗，但這樣的趨勢是不可逆的，最早創造人工智慧，其後不斷擴大ＡＩ功能，逼到人類沒有退路幾乎是人工智慧初創起就可預見。

ＡＩ（人工智慧）這個名詞1956年首次在美國被提出，初起的概念是讓機器能夠完成需要人類智慧才能完成的技術科學。其後的3、40年人工智慧技術突飛猛進，從語音辨識進入圖像處理是初期，進入本世紀後隨著雲端運算的大資料基礎建設發展，讓ＡＩ的能力顯著提升；現況是ＡＩ大幅取代以往人工智慧，形成獨霸的新人類智慧；有ＡＩ協助後人類的工作效率飛快增進；愈發的依賴ＡＩ，局面變成人類被ＡＩ逼到牆角，幾乎沒法競爭。

近20年ＡＩ能完成的任務全方位提升，能力愈發強化的結果，ＡＩ以其超強的運算能力搶下以往人腦幾乎所有的工作，而且以倍數、幾次方的領先，現在眼前的問題是怎麼保護被ＡＩ逼得無處遁逃的人類能夠在強大的ＡＩ陰影下苟活，因為人類的工作被ＡＩ剝奪，甚至人類的存在價值也被剝奪，ＡＩ已完全統御人類的日常生活，人類不可能控制ＡＩ，目前只能退而求其次與ＡＩ共存，向ＡＩ分杯羹。

現況是預擬2045年ＡＩ將超越人類，圍棋被認為是人類智慧的最高象徵，但幾次ＡＩ棋士與頂尖圍棋高手較勁，人類都敗下陣來，更糟糕的是人類輸給ＡＩ後彷彿掉進黑洞，之後什麼都看不見，自然連因應都非常勉強，這個不堪的局面已迫在眉睫。

AI 美國 基礎建設

延伸閱讀

推動AI人工智慧軍事用途 國防部設專案辦公室

聯合國教科文組織大會拍板！每年3月21日為國際太極拳日

《黑暗榮耀》朴涎鎮到「柔軟貓奴」林智妍以細膩與耐心堆疊角色密度

安謀喊話 AI 需求比想像大

相關新聞

2026新北選戰打響！ 蘇巧慧獲提名、劉和然公開形象照

民進黨選對會提名立委蘇巧慧選2026新北市長，藍營人選也備受矚目，新北市副市長劉和然也公開形象照，對外宣示「準備好了。」同樣呼聲也高北市副市長李四川，今則盛讚兩人都是優秀人選，若劉有意承擔，他個人樂觀其成。

觀光署下修今年來台旅客預估至850萬人 國旅貴問題盼以企業旅遊帶動

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】 「今年來台觀光客能否達成9百萬人目標？」媒體在行政院記者會追問觀光署今年觀光目標，觀光署回應表示：「大約只有820萬到850萬。」有記者另外詢問：「國旅太貴如何改善？

鄭麗君：極端氣候威脅 推動總體性國土治理工程

行政院副院長鄭麗君今天表示，政府將推動面對極端氣候威脅下的總體性國土治理工程，結合氣候風險圖資等，建構從治山、治水、防洪...

郭台銘、郭台強聲明啟事

我們敬愛的媽媽 郭初永真女士，今日上午八點安祥辭世於台北醫學大學附設醫院。媽媽生於民國十五年六月四日，「享嵩壽100歲」。 遵從母囑： 一、不發訃告二、不設靈堂三、不辦公祭 不孝子 台銘 台

【重磅快評】AI是未來的大贏家

大學理工科教授最近都有可能會失業的憂慮，競爭的對手不是人類，是人創造出來的非人類ＡＩ，理工科系學生所需的備課、資料分析、...

政院祭百億推4年計畫帶動國旅 估產值上看1226億

行政院近日核定4年期「北回之巔旗艦計畫-微笑南灣in台灣計畫」，2026年至2029年將投入100.14億元，以「三部曲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。