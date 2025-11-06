觀光署下修今年來台旅客預估至850萬人 國旅貴問題盼以企業旅遊帶動

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】

「今年來台觀光客能否達成9百萬人目標？」媒體在行政院記者會追問觀光署今年觀光目標，觀光署回應表示：「大約只有820萬到850萬。」有記者另外詢問：「國旅太貴如何改善？」觀光署表示：「會增加獎勵企業旅遊，還有吸引台商回流觀光。」觀光署在院會上陳報的觀光發展計畫，因很多細節並未交代清楚，使媒體頻頻追問。

看不到具體計畫

觀光署6日簡報「北回之巔旗艦計畫-微笑南灣in臺灣計畫」，希望以「北回之巔」和「微笑南灣」為兩大主軸，整合交通部觀光署阿里山、澎湖、日月潭等8個風景管理處，還有內政部玉山、墾丁2大國家公園，並結合台灣地質、歷史與海洋等特色，盼在4年帶來1226億元的觀光產值。

但在提問環節時，記者詢問計畫將投入多少預算、是否有具體效果與目標，且我國來台觀光客人數評估據傳已下修到9百萬人次，是否有最新評估？另外計畫中也看不到具體推動計畫，例如比較好吸引觀光客的方式，推動國旅與外國觀光客來台？此外，觀光署要如何改善國旅較貴的印象與現象？

增加企業商務國旅

對此，交通部次長林國顯表示，2024年的旅客人數達到780萬人次，今年到8日預計可達成7百萬人次，因此今年有希望達成820萬到850萬人次，但他沒有明確表示明年可能的目標；觀光署副署長黃勢芳則回應，計畫會從115年執行到118年，經費是100.14億元，分別以10個計劃帶動區域發展。

針對國旅議題，黃勢芳指出，會協助國內業者推動中程計畫改善設備，另外也會鼓勵企業在國內多進行商務間旅遊，國外則會請貿協協助發展較好的台商回國旅遊。至於國人常詬病的住宿問題，黃勢芳解釋說，許多住房率高的旅舍，其實價格也很高，但近來國內旅宿業的住房率都有在上升，若有演唱會大型活動，一時房價也會大漲，但這也是全球會有的現象。

