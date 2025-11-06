快訊

政院祭百億推4年計畫帶動國旅 估產值上看1226億

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院近日核定4年期「北回之巔旗艦計畫-微笑南灣in台灣計畫」。

行政院近日核定4年期「北回之巔旗艦計畫-微笑南灣in台灣計畫」，2026年至2029年將投入100.14億元，以「三部曲」推動國旅觀光發展，首部曲將從嘉義開始，再來是澎湖與南灣，花東、玉里則是三部曲，預計吸引到訪遊客達5121萬人次，創觀光產值達1226億元。

根據交通部觀光署規劃，此計畫是以「北回之巔」和「微笑南灣」為兩大主軸，整合交通部觀光署阿里山、澎湖、日月潭、西拉雅、縱谷、東海岸、雲嘉南濱海、大鵬灣等8個管理處，並與內政部國家公園署玉山、墾丁2個國家公園以及屏東縣政府跨部會合作，推出「新8景、雙魅力」。

觀光數指出，此計畫會以「三部曲」為願景，首部曲為嘉義，二部曲為澎湖與南灣，三部曲為花東、玉里，2027年前完成第一階段亮點建設，2028年完成各項亮點建設。以10大亮點建設計畫形塑北回歸線帶狀旅遊具國際吸引力之觀光地標軸線。

觀光署副署長黃勢芳補充，除了此次推動的短期計畫外，後續將啟動中期方案，著眼旅遊設施改善與整體品質提升。消費部分，政府將研議鼓勵企業辦理國內員工旅遊，並提供相關獎勵措施，預計最快於2026年推出。

黃勢芳進一步表示，觀光署也將與外貿協會合作，推動結合商務與旅遊的「商務型旅遊」模式，鼓勵海外台商來台洽公同時規畫旅遊行程，相關獎勵方案也在規劃中。他強調，商務兼旅遊將是明年國旅推動的發展重點之一，希望帶動國旅動能。

至於今年來台觀光旅遊人次，交通部次長林國顯說明，去年我國來台觀光人次達785萬人次，截至11月5日已有693萬人次，預估11月8日突破700萬人次，今年全年有望突破去年全年來台觀光人次，期盼每年觀光人次愈來愈好。

至於先前提到要設置的觀光研訓院，林國顯說，政院已同意籌設，但方向稍作調整，朝國際形象、產業促進、研究發展及觀光政策研發等四大方向，預計最快今年底成立籌備處，明年上半年掛牌運作。

相關新聞

政院祭百億推4年計畫帶動國旅 估產值上看1226億

行政院近日核定4年期「北回之巔旗艦計畫-微笑南灣in台灣計畫」，2026年至2029年將投入100.14億元，以「三部曲...

外送專法終排審 四黨立委齊力相挺

「要儘速制定《外送專法》，保障外送員、店家、消費者權益，釐清與平台關係！」

活豬運輸恢復 台中單獨規定學校營養午餐禁止打包外帶

非洲豬瘟疫情初步得到控制，中央宣布今天中午開始恢復活豬運輸，明天凌晨起開放屠宰、拍賣，禁止廚餘餵豬則繼續維持。台中市長盧秀燕表示，學校營養午餐禁止打包外帶再維持一周。

影／立院前演出行動劇 民團呼籲年改修法「莫忘世上苦人多」

台灣經濟民主連合上午在立法院群賢樓前以「靜默的抗議」行動劇，呈現公教、勞工、農民、國民年金被保險人之年金落差，提醒藍白黨...

閃兵藝人三金獎項撤不撤 文化部研議中

藝人「閃兵」延燒，文化部長李遠昨赴立院業務報告，多位立委關心。有立委認為「三金」應撤回獎項，但也有立委建議讓藝人間接回饋...

印太海廢合作平台 4國參與

海洋委員會「印太海廢合作平台」首度移師泰國曼谷舉辦「印太海洋台泰韌性夥伴研習營」，集結台、泰、日、韓等四國與國際ＮＧＯ組...

