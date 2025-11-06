外送專法終排審 四黨立委齊力相挺

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】

「要儘速制定《外送專法》，保障外送員、店家、消費者權益，釐清與平台關係！」國民黨、民進黨、民眾黨與時代力量政治人物6日罕見一同出席記者會，力挺制定《外送專法》。白委張啓楷呼籲行政院也應儘速提出院版；藍委羅智強盼加強外送員工作保障；綠委鍾佳濱希望各黨能理性討論。

保障權益避免剝削

《外送平台管理暨從業人員權益保障法草案》等法案6日啟動修法程序。全國外送產業工會與4黨立委與政治人物一同召開記者會，店家代表舉例說，因為參加平台特定活動，被累積過量優惠方案而導致虧損，但平台表示要等到1周至1個月才能取消，後來店家揚言要提刑事訴訟後才緊急取消。該代表希望專法能保障店家權益，避免平台片面剝削。

民進黨立委鍾佳濱、吳思瑤、陳培瑜與林玉琴出席記者會表示力挺。鍾佳濱說，由於外送專法跨機關、利害關係人多，因此民進黨提出面面俱到的版本，希望能與各黨一起推動、廣納各方修正意見，目前立法院已經完成專題報告與詢答，接下來將進行公聽會程序，盼能理性討論相關內容。

應有定型化契約

國民黨則由書記長羅智強帶領立委王育敏、羅庭瑋、王鴻薇、牛煦庭、洪孟楷等人出席記者會。羅智強表示，感謝同黨召委廖偉翔排案，讓外送專法正式進入修法程序，而民進黨雖然很晚才提案，但有比沒有好，盼透過朝野合作，讓外送員的工作有保障，同時能兼顧消費者權益。

「行政院應趕快提出專法！」民眾黨立委張啓楷強調，民眾黨在上個會期就有提出專法，在前台北市長柯文哲任內也設立地方自治條例，前立委賴香伶也相當積極推動。民眾黨呼籲，《外送專法》應該要有定型化契約、明定人身與財產保險，在工作期間都應受保障，以及外送平台不能隨便漲價。

演算法要可監督

時代力量黨主席王婉諭則說，外送平台市場成長，但平台下修報酬，導致外送員工時更長、車速更快以維持收入，反而衍生更多風險，其中更顯示外送員與平台的權勢非常不對等。她強調，外送員目前是以基本薪資作為薪水樓地板，消費者不用擔心平台漲價，但專法要更重視外送平台演算法要透明，避免片面更改改變獎金與派單機制。

