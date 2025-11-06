金門縣府前中國男持五星旗撒統一傳單 遭移民署帶回

快訊

中央社／ 金門6日電

1名盧姓中國籍男子今天持五星旗至金門縣政府前，撒播寫有「統一台灣」等語傳單，已被移民署帶回調查。移民署金門專勤隊表示，如確認盧男有違入境許可活動，將依法驅逐出境。

現場目擊盧男行為的吳姓保全告訴中央社記者，盧男上午9時許拿著1面是中華民國國旗、另1面是五星旗的旗幟走進金門縣府外大門，到金門縣府大樓樓梯處撒播寫有「統一台灣」等語傳單。

保全說，盧男要離去前被他與金門縣府人員攔下並報警處理。盧男現場表示可以去找警察，並稱最多就是被罰錢。吳姓保全也說，過去沒有發生過類似事情，今天事件整體來說也很平和。

盧男之後被金城分局員警請至派出所，並交由移民署人員進行後續處置。

移民署南區事務大隊金門專勤隊告訴中央社記者，已將盧男帶回調查，目前正調查相關事實、來台動機理由等。盧男有福建籍，是5日由小三通入境金門，如調查確定盧男有從事與入境許可不符活動，將依照台灣地區與大陸地區人民關係條例第18條規定將盧男驅逐出境。

