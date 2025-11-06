快訊

中午開始活豬運輸、明凌晨開賣 台中市禁打包營養午餐再一周

DNA在現場！羅浮宮劫案嫌犯曝光 重機網紅曾任博物館保全

高雄林園幼兒園虐童逼青蛙跳、下跪 教育局證實：3家全解約、8人停職

聽新聞
0:00 / 0:00

影／立院前演出行動劇 民團呼籲年改修法「莫忘世上苦人多」

攝影中心／ 記者黃義書／台北即時報導
台灣經濟民主連合上午在立法院群賢樓前以「靜默的抗議」行動劇，呈現公教、勞工、農民、國民年金被保險人之年金落差。記者黃義書／攝影
台灣經濟民主連合上午在立法院群賢樓前以「靜默的抗議」行動劇，呈現公教、勞工、農民、國民年金被保險人之年金落差。記者黃義書／攝影

台灣經濟民主連合上午在立法院群賢樓前以「靜默的抗議」行動劇，呈現公教、勞工、農民、國民年金被保險人之年金落差，提醒藍白黨人再修公教年改時「莫忘世上苦人多」，看見廣大台灣長者的老年經濟安全危機；並質疑公教年改樓地板三萬二，國民年金何時才有八千。

經民連表示在年改後已保障退休公教人員最低三萬二千元樓地板退休金之時，應讓工農國保等全體國民退休時至少要有公教人員樓地板的四分之一也就是八千元。呼籲立法院應先通過民進黨團提案的「財政收支劃分法第十六條之一未分配款運用暫行條例草案」，保障不分職業的全體國民最低老年退休經濟安全保障至少有八千元，再來處理公教年改的再修正。

經民連智庫召集人賴中強表示，可以理解退休公教人員的退休金因年改而調降，但國家資源有限，應該把資源用在最需要的地方，年改後退休公教人員最低也有三萬二千元的樓地板退休金，足以保障最低的生活標準。相對勞工的勞退加勞保平均只有二萬五仟元，老農只有8，110元；而國民年不到4，000元。有非常多的人退休金是低於最低標準，連8，000元都不到。公教人員最低的樓地板三萬二千元的四分之一都不到。

賴中強強調國家資源有限，應該優先拿來改善退休金不到8，000元、不到最低生活標準的人，這才是真正年金改革該走的大方向。

台灣經濟民主連合上午在立法院群賢樓前以「靜默的抗議」行動劇，呈現公教、勞工、農民、國民年金被保險人之年金落差。記者黃義書／攝影
台灣經濟民主連合上午在立法院群賢樓前以「靜默的抗議」行動劇，呈現公教、勞工、農民、國民年金被保險人之年金落差。記者黃義書／攝影

公教 年改 退休金

延伸閱讀

教長 : 公教人員年改結束後 仍有69%月退5萬以上

立院初審 車輛噪音超標最重罰3.6萬、情節重大吊照

公教退撫修法 全教總籲停降所得替代率、返還年資補償金

審停砍年金案 綠盼維護世代正義藍白籲停止霸凌公教

相關新聞

影／立院前演出行動劇 民團呼籲年改修法「莫忘世上苦人多」

台灣經濟民主連合上午在立法院群賢樓前以「靜默的抗議」行動劇，呈現公教、勞工、農民、國民年金被保險人之年金落差，提醒藍白黨...

閃兵藝人三金獎項撤不撤 文化部研議中

藝人「閃兵」延燒，文化部長李遠昨赴立院業務報告，多位立委關心。有立委認為「三金」應撤回獎項，但也有立委建議讓藝人間接回饋...

印太海廢合作平台 4國參與

海洋委員會「印太海廢合作平台」首度移師泰國曼谷舉辦「印太海洋台泰韌性夥伴研習營」，集結台、泰、日、韓等四國與國際ＮＧＯ組...

歷史上的今天／1969年北市首屆議員選舉 辦政見發表會

1969年11月6日，台北市首屆議員候選人政見發表會登場，第一天分6區8場舉行，除第5區在上午舉行外，其餘於下午開始。台北市的77位候選人，除5人缺席外，餘均準時參加。各政見發表會會場聽眾相當踴躍，各候選人在政見發表會中，風度都很好，大部份表示他當選後要如何為市民謀取福利，一部份則批評市政的缺點，說當選後將督促市府改革。有不少候選人說得很精采，獲得台上不少掌聲。

2025亞洲媒體大獎 聯合報「失智預防照護」獲最佳社區服務最高金獎

「2025亞洲媒體大獎（Asian Media Awards）」今晚於新加坡舉行頒獎典禮，聯合報健康事業部以「失智預防照...

台電指核二具重啟條件 地方：政府能源轉型不力拿老舊核電廠開刀

針對台電董事長曾文生指核二廠具備重啟的機會與條件的說法，北海岸反核行動聯盟執行長郭慶霖表示，核二廠已正式除役，不具備重啟...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。