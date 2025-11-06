聽新聞
影／立院前演出行動劇 民團呼籲年改修法「莫忘世上苦人多」
台灣經濟民主連合上午在立法院群賢樓前以「靜默的抗議」行動劇，呈現公教、勞工、農民、國民年金被保險人之年金落差，提醒藍白黨人再修公教年改時「莫忘世上苦人多」，看見廣大台灣長者的老年經濟安全危機；並質疑公教年改樓地板三萬二，國民年金何時才有八千。
經民連表示在年改後已保障退休公教人員最低三萬二千元樓地板退休金之時，應讓工農國保等全體國民退休時至少要有公教人員樓地板的四分之一也就是八千元。呼籲立法院應先通過民進黨團提案的「財政收支劃分法第十六條之一未分配款運用暫行條例草案」，保障不分職業的全體國民最低老年退休經濟安全保障至少有八千元，再來處理公教年改的再修正。
經民連智庫召集人賴中強表示，可以理解退休公教人員的退休金因年改而調降，但國家資源有限，應該把資源用在最需要的地方，年改後退休公教人員最低也有三萬二千元的樓地板退休金，足以保障最低的生活標準。相對勞工的勞退加勞保平均只有二萬五仟元，老農只有8，110元；而國民年不到4，000元。有非常多的人退休金是低於最低標準，連8，000元都不到。公教人員最低的樓地板三萬二千元的四分之一都不到。
賴中強強調國家資源有限，應該優先拿來改善退休金不到8，000元、不到最低生活標準的人，這才是真正年金改革該走的大方向。
