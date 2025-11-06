中正紀念堂唱台語歌 簡上仁、董事長樂團接力演出

中正紀念堂唱起台語歌，音樂家簡上仁將率領田園樂府樂團帶來台灣歌謠風情，董事長樂團則接力以搖滾結合珍貴影像，帶領觀眾穿越時空，感受台語歌曲的發展歷史與文化魅力。

中正紀念堂管理處今天發布新聞稿表示，為推動國家語言推廣計畫，中正紀念堂今年積極舉辦各類台語文化活動，包括「台語文化生活面面觀」講座、台語學習營隊、台語讀劇會及台語人權電影座談等，接下來從音樂出發，希望民眾都能在樂音中找到屬於自己的共鳴與感動。

音樂家簡上仁將率領田園樂府樂團推出「咱的歌．咱的情－說唱台灣歌謠音樂會」，以深入淺出的方式，透過台灣歌謠展現親情、友情、愛情與鄉土情，並融合東西方樂器伴奏，為觀眾帶來一場充滿溫度與土地情感的音樂饗宴。

接力登場的「島嶼的聲音—台語歌曲的美麗佮哀愁」音樂說唱會，將由董事長樂團、金曲創作人周自從與蘇金羚共演，帶領觀眾回顧台語歌曲自「日治時期」、「布袋戲時期」、「新台語風潮」至「樂團崛起」的演變歷程。現場也搭配珍貴歷史影像與經典歌曲，體驗台語音樂文化的傳承與創新。

「咱的歌．咱的情」說唱台灣歌謠音樂會11月8日舉行，「島嶼的聲音—台語歌曲的美麗佮哀愁」音樂說唱會11月15日登場，地點在國立中正紀念堂演藝廳。國立中正紀念堂管理處表示，兩場活動皆為免費參與，民眾可於線上事前報名或現場候補入場，共同感受台灣歌謠與流行音樂跨越時代的魅力。