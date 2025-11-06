外送員專法將提政院版草案 洪申翰：最後彙整中

外界關注外送員專法是否會有行政部門版本。勞動部長洪申翰今天在立法院受訪表示，行政部門版本已進到最後收整階段，立法院公聽會結束後，勞動部將進行最後一輪彙整，盼盡快提出政院版並送到立法院審議。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天舉行「外送平台管理暨從業人員權益保障法草案」及「外送員權益保障及外送平台管理法草案」公聽會，洪申翰應邀出席並於會前接受媒體訪問。

媒體詢問，衛環委員會今天舉行外送員專法公聽會，外送員工會也在立法院外聚集盼制定專法，行政院是否會提出政院版草案。

洪申翰表示，行政部門的版本已經進到最後收整階段，上次委員會安排專報後，勞動部已找經濟部、交通部、金管會、衛福部研商，這幾天也找工會、平台收整意見；今天公聽會結束後，勞動部將進行最後一輪彙整，盡快提出行政部門版本並送到立法院審議。

媒體詢問，勞動部是否會在11月底前預告外送員專法，並在這會期與朝野黨團版本併案審查。洪申翰表示，會盡快提出，也希望政院版能參與審議。

洪申翰在公聽會上也報告外送員專法裡4大規範事項。第一，定型化契約應記載及不得記載事項，衡平外送員與平台業者間議約能力；第二，保障外送員基本薪酬，確保每筆訂單最低工資保障；第三，明確平台業者與外送員終止服務契約的事由，保障外送員工作權；第四，強化平台業者協助外送員投保職災保險，並將商業保險入法，保障外送員工作安全。

此外，行政院上週拍板「跨國勞動力精進方案」，明定雇主都必須替1名本國勞工加薪新台幣2000元，才能增聘1名外籍工作者。媒體詢問，是否加薪只會落在雇主屬意人選。

洪申翰表示，加薪本國籍勞工必須加在最基層、公司裡薪資低的員工，而不是主管層或是雇主的屬意人選，勞動部會提出明確的檢核做法。