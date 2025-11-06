印太海廢合作平台 4國參與

1969年11月6日，台北市首屆議員候選人政見發表會登場，第一天分6區8場舉行，除第5區在上午舉行外，其餘於下午開始。台北市的77位候選人，除5人缺席外，餘均準時參加。各政見發表會會場聽眾相當踴躍，各候選人在政見發表會中，風度都很好，大部份表示他當選後要如何為市民謀取福利，一部份則批評市政的缺點，說當選後將督促市府改革。有不少候選人說得很精采，獲得台上不少掌聲。

