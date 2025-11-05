2025亞洲媒體大獎 聯合報「失智預防照護」獲最佳社區服務最高金獎

快訊

聯合報／ 記者李樹人／台北即時報導
「2025亞洲媒體大獎（Asian Media Awards）」今天晚上於新加坡舉行，聯合報健康事業部以「失智預防照護：媒體驅動資源共融，減少健康不平等」專案，榮獲「最佳社區服務專案金獎（Best Community Service Project – Gold）」。記者吳貞瑩／攝影
「2025亞洲媒體大獎（Asian Media Awards）」今晚於新加坡舉行頒獎典禮，聯合報健康事業部以「失智預防照護：媒體驅動資源共融，減少健康不平等」專案，獲得「最佳社區服務獎項」最高榮譽金獎（Best Community Service Project – Gold）。

這場被譽為亞洲新聞界年度至高榮譽的盛典，由世界新聞出版協會（WAN-IFRA）主辦，吸引來自十七個國家、四十一家媒體機構的228件參賽作品，競爭激烈。主辦單位表示，本屆得獎作品展現媒體在內容創新與報導深度的突破，更突顯亞洲媒體在社會責任與公共議題倡議上的影響力。

WAN-IFRA表示，聯合報的獲獎作品，以「媒體行動力推動失智照護平權」為題，象徵台灣媒體以內容影響社會、以行動傳遞善意的典範。

聯合報健康事業部營運長吳貞瑩出席領獎，她表示，台灣即將進入超高齡社會，預估至2050年，失智人口將突破86萬人，若再加上照顧者，影響超過百萬人口，對家庭、社會到國家都是巨大挑戰。聯合報長期關注高齡失智議題，從倡議、社群平台出發，看見數以萬計的失智照顧家庭苦於資訊、資源分散，且台灣仍存在城鄉差距，希望善盡媒體社會責任，改善健康不平等。

2016年，聯合報健康事業部成立「失智‧時空記憶的旅人」臉書專頁，十年間匯聚超過十五萬名照顧者與他們真實的心聲。根據失智旅人「失智症識能與使用資源」調查發現，超過六成家庭從未使用資源，顯示資訊落差、制度缺口與社會汙名交織的困境。從城市的孤獨到偏鄉的沉默，除健康不平等的現實，還有那些亟需被回應的求助。

面對挑戰，聯合報以「記者、倡議者、行動者」的角色出發，讓報導成為改變的起點，讓行動化為具體的力量。除成功倡議長照3.0納入50歲以下年輕型失智者外，也出版「謝謝你留下來陪我」、製作「失智友善手冊」，並與WaCare攜手推動線上課程、推出「腦力健身房」AI聊天機器人與衛教行動巡迴車，讓知識、資源與陪伴走進社區，融入日常生活。

吳貞瑩表示，歷時十年的倡議與行動，已觸及超過六千萬人次，更串聯醫療專家、學者、地方政府與企業夥伴，共築跨領域的失智預防與照護生態圈。讓民眾與失智症家庭，在理解與尊嚴中並肩前行、邁向一個更具包容性的失智友善台灣。

在本屆獎項中，新加坡報業控股（SPH Media）、南華早報（South China Morning Post, SCMP）及印尼《商業報》（Bisnis Indonesia）共奪下48項獎項中的20項。南華早報共獲得5金1銀，新加坡報業控股則拿下3金7銀，而印尼《商業報》則在公開組與中小型媒體組（SM）共奪5獎。

中小型媒體類別專為年營收低於一千萬美元的媒體公司設立，旨在表彰其在有限資源下展現的創意與社會影響力。今年該組別的得獎者包括Kumparan、The Japan Times、Wildtype Media及Bisnis Indonesia。此外，首次參賽的阿拉伯調查新聞中心（ARIJ）與印尼Project Multatuli也成功摘獎，象徵亞洲媒體新勢力的崛起。

頒獎典禮於新加坡康萊德烏節酒店舉行，並與2025亞洲媒體領袖高峰會（Asian Media Leaders Summit 2025）同步登場，聚集來自亞洲各國的新聞出版業領袖，共同見證媒體創新的成就。

WAN-IFRA表示，亞洲媒體大獎旨在表彰新聞出版業在內容創新、讀者參與、數位轉型與社會影響等面向的卓越表現。展現媒體創新力與社會責任，更凸顯亞太區新聞產業在數位時代持續成長與突破的動能。

●最佳社區服務獎得獎名單：

2025亞洲媒體大獎——最佳社區服務專案獎（Best Community Service Project）

金獎：「失智預防照護：媒體驅動資源共融，減少健康不平等」— 聯合報股份有限公司（United Daily News, Co., Ltd.）

銀獎：「Ek Ped Ek Zindagi（種下一棵樹，拯救一條生命）」— DB Corp

中小型媒體組獲獎者：「Project Blue 2025」— Business Today

「2025亞洲媒體大獎（Asian Media Awards）」今晚於新加坡舉行，聯合報健康事業部以「失智預防照護：媒體驅動資源共融，減少健康不平等」專案，榮獲「最佳社區服務專案金獎」，由WAN-IFRA世界編輯論壇執行董事Cherilyn Ireton（左）及印尼KG Media集團執行長Andy Budiman（右）頒發獎項，聯合報健康事業部營運長吳貞瑩（左二）、主任陳韻如（右二），代表領獎。記者吳貞瑩／攝影
