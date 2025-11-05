台電指核二具重啟條件 地方：政府能源轉型不力拿老舊核電廠開刀

針對台電董事長曾文生指核二廠具備重啟的機會與條件的說法，北海岸反核行動聯盟執行長郭慶霖表示，核二廠已正式除役，不具備重啟的條件，且重啟所需的時程和成本都極為龐大和複雜，「政府不應因能源轉型不力，只好拿老舊核電廠開刀。」

郭慶霖說，核二廠一號機在2021年停機除役，二號機則在2023年正式退役，退場程序複雜且耗時，需20年以上。重啟一個已除役的核電廠需要進行漫長的安全評估、設備更新、拆除反應爐、清理放射性廢棄物以及核燃料轉移等繁複程序，並且會產生高額的成本。

郭慶霖表示，機組已停止運轉多年，設備需要大規模的更新和修復，也增加重啟的複雜性。從除役階段到重啟的整個過程，包括安全評估、設備整備、審查和許可等，需要超過4年的時間。

郭慶霖還說，根據核子反應器設施管制法，核電廠的運轉必須在執照有效期限內，若執照到期未換發，則不得繼續運轉。核二廠的執照已到期，並已進入除役程序。

核二廠當地的大鵬里長李建才說，安全是不能開玩笑的，政府出爾反爾，已進進入除役階段了，現在政府又說符合重啟條件，怎麼又拿老舊電廠開刀，不是說能轉型嗎？如果沒有安全的評估及保證，地方不可能會同意，也無法接受。

附近萬里里里長王傑倫表示，如果安全無虞，看中央如何評估，傾聽地方意見，配合國家的政策來執行。