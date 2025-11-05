利息、股利等補充保費改年結 民眾喊「搶錢」…專家籲政府應「這樣做」

為避免全面調漲保健保費率，衛福部長石崇良擬修「健保法」，利息、股利、租金等每年累計逾2萬，就要開徵2.11%補充保費，民眾對此新制抱怨連連。對此，台灣醫務管理學會理事長洪子仁提醒，若採年度計算而非每筆隨費徵收，實務上需設法讓保費「看得到、收得到」，另，修法時應提高政府支付健保費比率，從現行36%升至38%。

衛福部設計每年結算，是為避免民眾拆單，每筆資本利得低於2萬，依法就不用繳交補充保費。洪子仁提醒，採每年結算收取補充保費，累積股利、利息、租金等金額大，行政流程必須順暢，才能避免看得到、收不到，建議政府多與學者專家討論，技術層面如何設計；股票族、收租族會認為資本利得也是辛苦賺來，但盼經濟相對優勢者，能發揮互助精神，幫助健保永續。

過去對資本利得收取補充保費的討論中，有專家建議採取差別費率，對資本利得收入愈高者，收取愈高費率。洪子仁表示，若實務上可行，不論是設計差別費率，或調升補充保費徵收上限，站在醫界角度均樂見且支持，針對收入特別高的科技業首富，假設資本利得需計算補充保費的上限，從1千萬調升為1億，也一定樂意多繳健保費幫助民眾。

除資本利得外，依健保法規定，民眾「兼職收入」也要收補充保費。洪子仁表示，健保法修法時，除衛福部現行規畫，透過每年結算避免拆單，並調升資本利得計算上限，從1千萬變為5千萬以外，考量許多年輕人需身兼多分工作，才能維持生計，建議調整兼職收入補充保費收取門檻，才能避免劫貧濟富情況。

洪子仁強調，一系列健保改革過程中，應回歸健保初衷，即「自助、他助、社會共榮」出發點，除民眾應有彼此照顧精神外，隨近年國內經濟發展良好，政府稅收增加，呼籲衛福部在健保法修法時，應把現行健保法規定，政府應負擔健保總經費不得低於36%的規定，上修至38%，預期可挹注數百億經費，藉此展現投入資源、照顧民眾健康的決心。