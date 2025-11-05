快訊

玉山金併三商壽躍升第5大上市金控 董事長黃男州說話了

收息族慘遭修理…不想繳更多健保補充保費 投資人可以這樣做

「確信美國支持的日子已不復返」紐時專欄作家籲台灣採「刺蝟」策略

聽新聞
0:00 / 0:00

利息、股利等補充保費改年結 民眾喊「搶錢」…專家籲政府應「這樣做」

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
新光醫院副院長洪子仁建議，修法時應提高政府支付健保費比率，從現行36%升至38%。本報資料照片
新光醫院副院長洪子仁建議，修法時應提高政府支付健保費比率，從現行36%升至38%。本報資料照片

為避免全面調漲保健保費率，衛福部長石崇良擬修「健保法」，利息、股利、租金等每年累計逾2萬，就要開徵2.11%補充保費，民眾對此新制抱怨連連。對此，台灣醫務管理學會理事長洪子仁提醒，若採年度計算而非每筆隨費徵收，實務上需設法讓保費「看得到、收得到」，另，修法時應提高政府支付健保費比率，從現行36%升至38%。

衛福部設計每年結算，是為避免民眾拆單，每筆資本利得低於2萬，依法就不用繳交補充保費。洪子仁提醒，採每年結算收取補充保費，累積股利、利息、租金等金額大，行政流程必須順暢，才能避免看得到、收不到，建議政府多與學者專家討論，技術層面如何設計；股票族、收租族會認為資本利得也是辛苦賺來，但盼經濟相對優勢者，能發揮互助精神，幫助健保永續。

過去對資本利得收取補充保費的討論中，有專家建議採取差別費率，對資本利得收入愈高者，收取愈高費率。洪子仁表示，若實務上可行，不論是設計差別費率，或調升補充保費徵收上限，站在醫界角度均樂見且支持，針對收入特別高的科技業首富，假設資本利得需計算補充保費的上限，從1千萬調升為1億，也一定樂意多繳健保費幫助民眾。

除資本利得外，依健保法規定，民眾「兼職收入」也要收補充保費。洪子仁表示，健保法修法時，除衛福部現行規畫，透過每年結算避免拆單，並調升資本利得計算上限，從1千萬變為5千萬以外，考量許多年輕人需身兼多分工作，才能維持生計，建議調整兼職收入補充保費收取門檻，才能避免劫貧濟富情況。

洪子仁強調，一系列健保改革過程中，應回歸健保初衷，即「自助、他助、社會共榮」出發點，除民眾應有彼此照顧精神外，隨近年國內經濟發展良好，政府稅收增加，呼籲衛福部在健保法修法時，應把現行健保法規定，政府應負擔健保總經費不得低於36%的規定，上修至38%，預期可挹注數百億經費，藉此展現投入資源、照顧民眾健康的決心。

健保 保費 資本利得

延伸閱讀

這政府土匪？薪水繳一次、股利再被扣…「二代健保補充保費」連定存都跑不掉

講錢永遠贏不過政府…股利繳「二代健保補充保費」惹爭議！陳重銘：非穩賺

「二代健保補充保費」全躲不掉…利息、股利、租金超過2萬都要課！

新加坡導入AI智慧菜單 糖尿病逆轉率達35%

相關新聞

利息、股利等補充保費改年結 民眾喊「搶錢」…專家籲政府應「這樣做」

為避免全面調漲保健保費率，衛福部長石崇良擬修「健保法」，利息、股利、租金等每年累計逾2萬，就要開徵2.11%補充保費，民...

【重磅快評】與其封殺淘寶、拼多多 不如多花點力氣清空詐騙

針對中國大陸的淘寶、拼多多，行政院長卓榮泰日前喊出「限期落地，否則下架」，經濟部長龔明鑫今日更是語氣堅決：「我們不會讓它...

台電指核二具重啟條件 地方：政府能源轉型不力拿老舊核電廠開刀

針對台電董事長曾文生指核二廠具備重啟的機會與條件的說法，北海岸反核行動聯盟執行長郭慶霖表示，核二廠已正式除役，不具備重啟...

無其他確診！明中午起開放活豬運輸 7日起拍賣屠宰解禁

台中梧棲養豬場出現非洲豬瘟後，中央宣布豬肉禁運、禁宰15天，目前全台防疫已進入第三階段，預計最快11月7日將順利解禁。非洲豬瘟中央災害應變中心今天宣布，明（6日）起中午活豬禁運解禁，批發、屠宰、屠體運輸將於7日起解禁。 農業部部長陳駿季表示，經過15天中央地方的防疫工作，針對台中梧棲按例場和全國豬場查訪下，沒有其他確診出現，因此決定明起中午活豬禁運解禁，批發、屠宰、屠體將於7日正式解禁。陳駿季指出，解禁後將再有國產生鮮豬肉可以吃，這15天相關批發市場、屠宰場都沒有營業，必須要重新消毒，針對屠宰場、批發市場、肉攤等也會啟動強力消毒，讓肉攤能符合食安標準，不過年底前進到批發市場的豬隻，在運輸過程或屠宰前有任何異樣或死亡，都將一律送檢，確保沒有其他疑似病例出現。

出席海巡節慶祝活動 卓榮泰勉勵海巡同仁持續守護國家及人民安全

行政院長卓榮泰、海委會主委管碧玲下午出席在海巡署舉行「114年118海巡節慶祝活動表揚」典禮，由卓院長代表頒獎表揚模範人...

「鐙鋒氫科技」用二十年淬鍊的氫能夢！宏碁龍騰微笑獎見證台灣新創踏上永續征途

隨著歐盟碳邊境調整機制（CBAM）正式上路，全球供應鏈被重新洗牌，國際科技大廠也紛紛以低碳轉型作為合作門檻。對新創團隊而言，這不只是挑戰，更是一場被迫提早起跑的競賽——唯有掌握綠色趨勢，才能在永續浪潮

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。