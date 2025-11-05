客家貢獻獎12月28日表揚 葉菊蘭、徐仁修等13人獲獎

快訊

中央社／ 台北5日電

客委會今天公布今年「客家貢獻獎」13位得獎者，包括圓山大飯店董事長葉菊蘭、自然生態攝影家徐仁修、人權教育推廣者陳欽生等3人獲「特別貢獻獎」，將於12月28日公開表揚。

客家委員會今天公布今年「客家貢獻獎」13位得獎者，並預訂12月28日在台北圓山大飯店舉辦「2025客家貢獻獎暨客家事務專業獎章表揚典禮」，感謝長期對客家奉獻之人士。

客委會表示，「終身貢獻獎」得主為張永西及張維安。張永西為巴西資深僑領，長年在海外推動海外客家交流、凝聚僑社力量而獲獎；陽明交通大學客家學院前院長張維安，致力客語與文化研究，並促進學術與政策對話受肯定。

在「特別貢獻獎」部分，將頒給圓山大飯店董事長葉菊蘭、自然生態攝影家徐仁修及人權教育推廣者陳欽生等3人，表彰他們為台灣社會的貢獻。

至於「傑出成就獎」得主，分別為「研究發展類」的張翰璧、鍾心怡及鍾鎮城；「藝術文化類」的吳榮順及廖運潘；「公共推廣類」的月光山雜誌社；「傑出青年類」的賴予喬及彭峻暘。

客委會說明，「客家貢獻獎」每2年舉辦1次，共分為初審、複審與決審三階段，初審主要確認報名者是否符合資格，複審則依各類別邀請不同領域的專家審查，決審再由評審委員共同討論，以多數決方式決定最終名單。評審委員涵蓋教育、文化、藝術及公共事務等領域的專業人士，客委會則尊重評審團的決定。

客委會主委古秀妃表示，「客家貢獻獎」已邁入第11屆，從事客家相關工作並不容易，尤其客家在整個社會中屬於非主流，對於長期投入推動客家事務的人來說，需要極大熱情與心力；設立此獎項，對客家界來說是一個正向的鼓勵。

