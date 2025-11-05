南科楠梓園區進二階環評卡關 開發面積需修正

快訊

中央社／ 台北5日電

攸關台積電進駐的南科楠梓園區，為打造更高環境標準，提園區二階環評送環評大會確認；因簡報中涉及開發面積、用水用電增加等內容，與環評書件不符，需修正後再送環評大會。

環境部今天召開環境影響評估審查委員會第41次會議，審查「南部科學園區楠梓園區開發計畫環境影響說明書」。南科管理局表示，未來規劃引進產業以半導體供應鏈為主，包括電子零組件製造業、電腦、電子產品及光學製品製造業、其他半導體及新興科技產業等。

南科指出，本案為行政院於民國112年7月14日核定「南部科學園區擴建高雄第三園區（楠梓園區）籌設計畫」。案場位於原高雄煉油廠區，過去因土壤、地下水污染列為控制及整治場址，現為褐地重生場域，未來將配合園區用地需求完成整治，解除列管。

根據簡報，計畫主方案開發面積約175.3公頃、替代方案約182.57公頃；用水量分別為每天11.3萬立方公尺、13.4萬立方公尺；用電量則分別為110萬瓩、128.4萬瓩。其中，替代方案另外新增半屏山輸油站、南側原高雄煉油廠防溢堤與西側變電所預定地等用地納入範圍。

不過，環委指出，「替代方案」應該是以規模減輕的角度研擬，但本案卻相反，不符合環評替代方案的精神，且簡報呈現面積、用水用電的增量，也與原環評書件內容不一致；若涉及開發面積等變更，需修正環說書後，再送環評大會確認。

環委提到，本案有機會成為台灣首座100%使用再生水的園區，若再生水設施歲修停機可能長達半個月，應該強化備援及韌性的說明。關於健康風險評估的過程，環委也建議，應該將可能產生的污染物質種類清楚說明；最後是加強說明極端氣候對園區的影響及應變能力。

南科管理局長鄭秀絨會後接受媒體聯訪時解釋，其實本案有送變更開發面積於行政院修正、今年7月通過；之所以會擴增面積，主要是製程提升，由28奈米提升為2奈米、增設零廢棄物處理中心等；後續會再納入今天環委所提需要加強、修正之處，盡快於1個月內重新提送環評大會。

