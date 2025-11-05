【重磅快評】與其封殺淘寶、拼多多 不如多花點力氣清空詐騙

快訊

聯合報／ 主筆室
行政院長卓榮泰日前要求經濟部和數發部研究如何讓大陸電商平台「限期落地」。圖／本報資料照片
針對中國大陸的淘寶拼多多，行政院長卓榮泰日前喊出「限期落地，否則下架」，經濟部長龔明鑫今日更是語氣堅決：「我們不會讓它在台營運。」民眾想問的卻是，當民間詐騙橫行、假廣告滿天飛時，政府把力氣拿來打淘寶、拼多多，恐怕是選錯戰場。

當政府高舉「國安」「經濟主權」的大旗，要對境外電商開戰時，老百姓最真切的痛點仍是每一通可疑的電話、每一個假冒客服的訊息，都可能奪走他們畢生的積蓄，連帶摧毀對他人的信任。這可是比從淘寶、拼多多買到便宜的日常小物，獲取一點點小確幸，要來得更加迫切及嚴重得多。

根據經濟部商業署資料，淘寶在台登記的公司只是「香港商淘寶國際產業有限公司台灣分公司」，登記業務為「廣告傳單分送業」。換句話說，它在法律上沒有營運電商平台的資格，若真要查，也不難查。而淘寶、拼多多的確是中國大陸的電商，帶有資安與市場競爭的疑慮。但在「疑慮」與「實際威脅」之間，本該有理性評估與制度應對，畢竟，跨境購物早已是全球經濟的日常現象。對消費者而言，購買的是商品，在意的是價格的透明，無關政治。政府若真關心民眾權益，重點應該放在如何確保交易安全、稅務合規。

相較之下，網路詐騙橫行多年，尤其是臉書等社群平台上永遠消滅不了的假訊息，害得民眾一不小心就誤入陷阱，造成金錢損失。網路詐騙的技術與規模，遠超過淘寶及拼多多是否「落地」的議題。政府若有心展現決心，更該優先建起完整的跨部會防詐體系，用盡全力打造防詐的銅牆鐵壁。例如強化電商平台的支付監管、建置AI詐騙辨識系統、設立統一的跨境消費爭議平台。這些措施，才是能真正減少受害者的現實防線，遠比打壓淘寶、拼多多有意義得多。

有人說，防堵中資電商是保護本土產業。的確，國內合法的產業應該被保護，但保護不能以封鎖為名行怠惰之實。若台灣的電商、物流、支付體系足夠強大，根本不怕競爭。如果淘寶、拼多多只有價格優勢，沒有商品優勢，聰明的消費者也會自己做出選擇，由市場機制淘汰不合格的業者。

民眾的心聲其實很簡單：別再讓詐騙電話比淘寶客服還熱情，別再讓假投資網站比政府平台更好用。當政府忙著管「誰能進來」時，別忘了那些詐騙犯才是全民真正的敵人。

