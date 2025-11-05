逃兵藝人獲三金 郭昱晴籲道德準則應納入獎項考量

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
立委郭昱晴。圖／聯合報系資料照
立委郭昱晴。圖／聯合報系資料照

立法院教文委員會5日邀請文化部進行業報及備詢，立委郭昱晴針對「金鐘獎藝人逃兵是否撤銷獎項」以及「影視職安課程執行成效」質詢文化部長李遠

郭昱晴表示，金鐘戲劇節目剪輯獎得主《聽海湧》高鳴晟在臉書感嘆，「拍這麼多藝術電影、實驗電影，影展辦得熱火朝天，把每個20幾歲的青年捧得像明日之星一樣，但能撐多久？」這篇文章點出了產業的困境，身為文化政策的執行者，文化部不能不看見問題的核心，仍然需要努力。

另外，郭昱晴提到，多位涉及逃兵的藝人仍入圍或獲得三金榮譽，引發社會對「榮譽與責任」落差的質疑。國際上已有相關制度，比如南韓藝人若涉逃兵、吸毒、暴力，可暫停播出、禁止參與公營獎項。兵役是國民義務，文化部是否應把道德倫理準則也納入制定的方向？

李遠表示，這涉及道德及獎項，事件後有徵詢相關人士意見，參考國際獎項上，有被撤銷的都是因資格不符或抄襲，是技術上的，只有一項特例是艾美獎是涉及性騷擾。大部分評審認為，技術獎特別獎是不同評審所審出來的，作為政府無法把某屆某人的獎項撤掉，這會回到當初的辦法上。

至於影視職安問題，郭昱晴表示，文化部每年有編列預算，支持單位推動影視職安教育宣導活動。根據資料顯示，她注意到有單位歷年來補助皆達上百萬，今年也達430萬，計畫方向當然很正面，但文化部核發補助時，是否追蹤計畫內容、參與人數及執行成果？

李遠表示，影視職安會列入給輔導金重要的一項參考，這幾年有嚴格檢驗。

影視產業局長王淑芳補充回應，今年教育部在會議上有宣導各校要開設影視職安課程、納入高等教育深耕計畫第二期。文化部與相關工會從2022年就合作補助，工會對職安課程非常專業，會定期開工作會議，今年會設立安全人才資料庫、影視工作安全手冊等。

文化部 金鐘獎 郭昱晴 李遠 閃兵藝人

延伸閱讀

公視董事會新董監事名單延宕 李遠：甄選過程不順利會繼續努力

藝人閃兵連環爆…立委提拍片助招募 李遠：首部軍教片「成功嶺上」我寫的

公視董事提名難產 李遠道歉：目前「只差一個」

國際參與再創新高、全球內容交易熱力全開！ 2025TCCF盛大開展！

相關新聞

2025亞洲媒體大獎 聯合報「失智預防照護」獲最佳社區服務最高金獎

「2025亞洲媒體大獎（Asian Media Awards）」今晚於新加坡舉行頒獎典禮，聯合報健康事業部以「失智預防照...

閃兵藝人三金獎項撤不撤 文化部研議中

藝人「閃兵」延燒，文化部長李遠昨赴立院業務報告，多位立委關心。有立委認為「三金」應撤回獎項，但也有立委建議讓藝人間接回饋...

印太海廢合作平台 4國參與

海洋委員會「印太海廢合作平台」首度移師泰國曼谷舉辦「印太海洋台泰韌性夥伴研習營」，集結台、泰、日、韓等四國與國際ＮＧＯ組...

歷史上的今天／1969年北市首屆議員選舉 辦政見發表會

1969年11月6日，台北市首屆議員候選人政見發表會登場，第一天分6區8場舉行，除第5區在上午舉行外，其餘於下午開始。台北市的77位候選人，除5人缺席外，餘均準時參加。各政見發表會會場聽眾相當踴躍，各候選人在政見發表會中，風度都很好，大部份表示他當選後要如何為市民謀取福利，一部份則批評市政的缺點，說當選後將督促市府改革。有不少候選人說得很精采，獲得台上不少掌聲。

台電指核二具重啟條件 地方：政府能源轉型不力拿老舊核電廠開刀

針對台電董事長曾文生指核二廠具備重啟的機會與條件的說法，北海岸反核行動聯盟執行長郭慶霖表示，核二廠已正式除役，不具備重啟...

無其他確診！明中午起開放活豬運輸 7日起拍賣屠宰解禁

台中梧棲養豬場出現非洲豬瘟後，中央宣布豬肉禁運、禁宰15天，目前全台防疫已進入第三階段，預計最快11月7日將順利解禁。非洲豬瘟中央災害應變中心今天宣布，明（6日）起中午活豬禁運解禁，批發、屠宰、屠體運輸將於7日起解禁。 農業部部長陳駿季表示，經過15天中央地方的防疫工作，針對台中梧棲按例場和全國豬場查訪下，沒有其他確診出現，因此決定明起中午活豬禁運解禁，批發、屠宰、屠體將於7日正式解禁。陳駿季指出，解禁後將再有國產生鮮豬肉可以吃，這15天相關批發市場、屠宰場都沒有營業，必須要重新消毒，針對屠宰場、批發市場、肉攤等也會啟動強力消毒，讓肉攤能符合食安標準，不過年底前進到批發市場的豬隻，在運輸過程或屠宰前有任何異樣或死亡，都將一律送檢，確保沒有其他疑似病例出現。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。