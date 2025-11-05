出席海巡節慶祝活動 卓榮泰勉勵海巡同仁持續守護國家及人民安全

行政院長卓榮泰、海委會主委管碧玲下午出席在海巡署舉行「114年118海巡節慶祝活動表揚」典禮，由卓院長代表頒獎表揚模範人員，同時頒發形象大使證書與海巡熊，給台灣蝶王王冠閎擔任「海巡節形象大使」，並勉勵全體海巡同仁持續以堅毅精神守護國家及人民安全。

卓榮泰致詞時表示，海巡同仁肩負守護國土與人民安全的重任，面對區域嚴峻情勢與各類海上挑戰，始終不畏艱險，展現守護「國安、治安、平安」的信念，讓台灣在風湧浪急之中，依然穩定前行；並承諾行政院將持續在預算、人力與跨部會協同上，提供海巡堅實的後盾，讓海巡同仁能以最佳裝備與完善福利，無後顧之憂地勇往直前，持續為國人打造更安全、更和平的海洋環境。