出席海巡節慶祝活動 卓榮泰勉勵海巡同仁持續守護國家及人民安全

攝影中心／ 記者黃義書／台北即時報導
行政院長卓榮泰（左）下午出席在海巡署舉行「114年118海巡節慶祝活動表揚」典禮，頒發形象大使證書與海巡熊給台灣蝶王王冠閎（右）擔任「海巡節形象大使」。記者黃義書／攝影
行政院長卓榮泰（左）下午出席在海巡署舉行「114年118海巡節慶祝活動表揚」典禮，頒發形象大使證書與海巡熊給台灣蝶王王冠閎（右）擔任「海巡節形象大使」。記者黃義書／攝影

行政院長卓榮泰、海委會主委管碧玲下午出席在海巡署舉行「114年118海巡節慶祝活動表揚」典禮，由卓院長代表頒獎表揚模範人員，同時頒發形象大使證書與海巡熊，給台灣蝶王王冠閎擔任「海巡節形象大使」，並勉勵全體海巡同仁持續以堅毅精神守護國家及人民安全。

卓榮泰致詞時表示，海巡同仁肩負守護國土與人民安全的重任，面對區域嚴峻情勢與各類海上挑戰，始終不畏艱險，展現守護「國安、治安、平安」的信念，讓台灣在風湧浪急之中，依然穩定前行；並承諾行政院將持續在預算、人力與跨部會協同上，提供海巡堅實的後盾，讓海巡同仁能以最佳裝備與完善福利，無後顧之憂地勇往直前，持續為國人打造更安全、更和平的海洋環境。

對於台灣發生非洲豬瘟疫情，海巡人員也肩負第一線的防疫重任，卓榮泰院長也預告將於稍後在「非洲豬瘟中央災害應變中心」舉行的記者會，將宣布非洲豬瘟解禁的訊息。

行政院長卓榮泰下午出席在海巡署舉行「114年118海巡節慶祝活動表揚」典禮。記者黃義書／攝影
行政院長卓榮泰下午出席在海巡署舉行「114年118海巡節慶祝活動表揚」典禮。記者黃義書／攝影
行政院長卓榮泰（前中）、海委會主委管碧玲（前左二）下午出席在海巡署舉行「114年118海巡節慶祝活動表揚」典禮，由卓院長代表頒獎表揚模範人員，同時頒發形象大使證書與海巡熊，給台灣蝶王王冠閎（前右二）。記者黃義書／攝影
行政院長卓榮泰（前中）、海委會主委管碧玲（前左二）下午出席在海巡署舉行「114年118海巡節慶祝活動表揚」典禮，由卓院長代表頒獎表揚模範人員，同時頒發形象大使證書與海巡熊，給台灣蝶王王冠閎（前右二）。記者黃義書／攝影
行政院長卓榮泰、海委會主委管碧玲下午出席在海巡署舉行「114年118海巡節慶祝活動表揚」典禮。記者黃義書／攝影
行政院長卓榮泰、海委會主委管碧玲下午出席在海巡署舉行「114年118海巡節慶祝活動表揚」典禮。記者黃義書／攝影

