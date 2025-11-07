救國團不是黨產！葛永光：修正《不當黨產條例》，守護公益、保障青年服務不中斷

救國團葛永光主任於救國團73週年團慶大會致詞。 圖／救國團提供

救國團慶祝成立73週年，《不當黨產處理條例》是否修正成討論焦點！救國團主任葛永光表示，救國團早已獲法院認定成立時為｢政府組織｣，卻仍遭《不當黨產處理條例》凍結財產，三萬多名員工與志工權益受影響，呼籲盡早修法，將成立時為政府組織的救國團排除在｢黨產條例｣的管控範圍之外。

為何要修法？救國團：涉及憲政疑慮與公共利益

葛永光指出，今日救國團之困，不是法律爭議，而是制度誤判。救國團於1952年由行政院命令成立、隸屬國防部，早期在戰備階段推動「戰鬥營」與全民國防訓練，「當時是政府要我們成立，培養年輕人、保衛國家」。最高法院也曾正式判決救國團在創立期間是「政府機構」，不是政黨附隨組織，內政部也曾公開證實此事，黨產會在官網中也承認救國團成立時為政府組織的法定地位。

然而黨產會雖承認救國團成立於政府體系，卻仍以「黨國一體」推論控管財產與業務，「這樣的邏輯，不公平、不合理、不正義，也違反依法行政原則」。葛永光直言，黨產會同時握有調查、認定與執行權限，「沒有公正第三方審查，由行政權主觀論斷，偏離權力分立與正當程序原則，嚴重背離轉型正義釐清歷史真相與追求社會和解的初衷，因此修法勢在必行、不能再拖。」

他表示，修法不是為救國團翻案，也不是為黨產翻案。「司法已判我們不是黨產，但行政卻繼續處罰，這是制度錯誤必須被修正」。

四大修法方向：明確界線、排除國家機構、保障公益、溯及適用

針對《不當黨產處理條例》修法內容，救國團提出4項具體方向：

一、明確政黨附隨組織定義

必須同時在人事、財務、業務受政黨實質控制，才算政黨附隨組織，避免政治推論凌駕事實。

二、排除依法隸屬政府機構者

「政府成立的組織，怎麼會變政黨附隨組織？」葛永光說。最高法院已判決救國團於民國41年至58年隸屬國防部，屬於政府機構而非政黨附隨組織，修法應明文規範：「曾依法隸屬國家者不在此限」排除政府設立機構，回到法制邏輯。

三、保障公益團體正常運作

像救國團這樣的公益法人長期投入青年與弱勢服務，應保障其財產與營運不受政治干擾，維護憲法保障社團自治與人民財產的精神。

四、溯及適用回復權益

為避免社會爭議持續擴大，修正條文應自黨產條例公布施行之日（105年8月10日）起適用，確保救國團等公益團體權益得以回復，維護法制安定性與公平性。

救國團葛永光主任主持114年幼獅盃三對三籃球總決賽。 圖／救國團提供

救國團公益腳步不停：青年造夢、災害動員、國際交流不間斷

葛永光指出，救國團近年來積極轉型，提出「今日為青年造夢、明日青年為國家造夢」新使命，除成立永續發展研究院，推動「造夢十大建設」，並以智慧運動中心、行動｢張老師｣心理輔導校園巴士、國際交流、青年志工服務等行動具體落實為青年、為社會服務的宗旨。

救國團近年來揭示轉型成｢以公益為主的服務型社會企業｣，在災難現場，救國團更是全台第一線力量：921震災、莫拉克風災、南部淹水、花蓮地震、普悠瑪事故…救國團志工第一時間投入救援與物資。「107年南部淹大水，我們向黨產會申請動用救災基金，卻被要求造救助災民的名冊，根本來不及，我們只好動員義工兩天捐70萬買物資。救災是救急，救急不能等，我們救的是人命工作，不是行政程序。」

疫情期間，救國團率先提供防疫旅館，花蓮馬太鞍溪堰塞湖災變，救國團也在第一時間動員義工救災及捐款。「我們幫的是政府，幫政府就是幫台灣人民，不是幫任何政黨」。包括民進黨執政縣市都曾請求協助，「我們永遠在最前線」。

救國團號召義工前往花蓮光復鄉協助救災。 圖／救國團提供

修法不是為救國團，是為台灣下一代

「救國團屬於青年、屬於社會、屬於台灣。」葛永光強調。《不當黨產處理條例》修法一讀已通過，他呼籲立法院能加速審查促成三讀，「這不是政治選邊，而是法治與公益的選擇！」