福衛八號首顆衛星「齊柏林」 預計11月11日凌晨升空

中央社／ 台北5日電
國家太空中心表示，熱真空測試動員龐大、過程漫長，人員須24小時駐守且連續數週。圖為福八齊柏林衛星熱真空測試。中央社（國家太空中心提供）

福衛八號為台灣首個自製光學遙測衛星星系，第1顆衛星「齊柏林衛星」關鍵元件自製研發比例達84%，已運抵美國。國家太空中心公布，經過近1個月整備工作，「齊柏林衛星」預計於台灣時間11月11日凌晨2時18分許升空。

福衛八號將由8顆光學遙測衛星構成星系，包含6顆原始解析度1公尺、另發展2顆原始解析度小於1公尺的衛星，自今年起逐年發射，將部署於距離地表561公里高的太陽同步軌道，預計2031年布建完成。

國家太空中心指出，相較福衛五號原始解析度2公尺，福衛八號的解析度更高，預計以星系方式運作，使地表取像更頻繁、也更清晰。衛星資料將廣泛應用於國土規劃、農業監測、災害應變與環境保護。

國家太空中心昨天深夜在社群網站臉書（Facebook）發文表示，「齊柏林衛星」於10月7日正式起運，相關工作人員分批前往SpaceX位於美國范登堡太空軍基地的整測廠房，經過近1個月整備工作，「齊柏林衛星」將搭上Transporter-15航班，預計台灣時間11月11日凌晨2時18分許升空。

國家太空中心說明，每個衛星除了取像任務，也會配備不同科學儀器。其中，「齊柏林衛星」搭載成大團隊研發的「雙波段大氣瞬變影像儀（DIAT）與電子溫度密度儀（TeNeP）」，可進行地面伽馬射線閃光（terrestrial gamma-ray flash, TGF）起源與觸發機制研究，也進行電離層觀測。

國家太空中心表示，台灣時間11月11日凌晨2時至5時，將在國家太空中心Facebook與YouTube同步直播「齊柏林衛星」發射，歡迎民眾線上觀禮。

齊柏林 福衛八號

