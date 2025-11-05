福衛八號首顆衛星「齊柏林」 預計11月11日凌晨升空
福衛八號為台灣首個自製光學遙測衛星星系，第1顆衛星「齊柏林衛星」關鍵元件自製研發比例達84%，已運抵美國。國家太空中心公布，經過近1個月整備工作，「齊柏林衛星」預計於台灣時間11月11日凌晨2時18分許升空。
福衛八號將由8顆光學遙測衛星構成星系，包含6顆原始解析度1公尺、另發展2顆原始解析度小於1公尺的衛星，自今年起逐年發射，將部署於距離地表561公里高的太陽同步軌道，預計2031年布建完成。
國家太空中心指出，相較福衛五號原始解析度2公尺，福衛八號的解析度更高，預計以星系方式運作，使地表取像更頻繁、也更清晰。衛星資料將廣泛應用於國土規劃、農業監測、災害應變與環境保護。
國家太空中心昨天深夜在社群網站臉書（Facebook）發文表示，「齊柏林衛星」於10月7日正式起運，相關工作人員分批前往SpaceX位於美國范登堡太空軍基地的整測廠房，經過近1個月整備工作，「齊柏林衛星」將搭上Transporter-15航班，預計台灣時間11月11日凌晨2時18分許升空。
國家太空中心說明，每個衛星除了取像任務，也會配備不同科學儀器。其中，「齊柏林衛星」搭載成大團隊研發的「雙波段大氣瞬變影像儀（DIAT）與電子溫度密度儀（TeNeP）」，可進行地面伽馬射線閃光（terrestrial gamma-ray flash, TGF）起源與觸發機制研究，也進行電離層觀測。
國家太空中心表示，台灣時間11月11日凌晨2時至5時，將在國家太空中心Facebook與YouTube同步直播「齊柏林衛星」發射，歡迎民眾線上觀禮。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言