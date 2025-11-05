快訊

美股拉回使台股承壓 台股早盤最多跌逾520點、台積電開低25元

分手費確定了！迎輝達落腳李四川證實「45億內」 新壽今送公文

中美關稅休戰延一年 川普正式命令對中國芬太尼關稅降至10%

聽新聞
0:00 / 0:00

海纜頻傳損壞影響資安 交部擬修法保護基礎設施

聯合報／ 記者甘芝萁/台北即時報導
海纜頻傳損壞影響資安，交部擬修法保護基礎設施。圖為海纜作業情形示意圖。圖／聯合報系資料照片
海纜頻傳損壞影響資安，交部擬修法保護基礎設施。圖為海纜作業情形示意圖。圖／聯合報系資料照片

鑑於近年來海底通訊海纜頻傳損壞事件，嚴重威脅我國資訊傳輸安全，甚至可能影響地震、海嘯的預警時效，立法院交通委員會今日討論《氣象法》、《商港法》及《船舶法》相關條文修正草案，目標是建構一套更臻完善的海底纜線及基礎設施保護體系，以維護國家安全及確保民眾生命財產安全預警時效。

交通部報告表示，此次修法是政府積極回應頻繁的海纜受損危機，特別針對防範船舶成為破壞海纜工具的潛在風險。交通部與相關部會協力推動，力求從法律層面強化嚇阻機制與管理規範。

修法重點將強化法規保護網，擬船舶在海上航行或停泊時，因疏忽或過失造成海底纜線損壞，導致氣象設施受損，修法比照《電信管理法》規定，新增危害氣象設施的「過失犯」刑罰規範。交通部指出，海底纜線等相關圖資已公開於國家海洋資料庫，從事海域活動者應可預先知悉並避免碰撞，此舉旨在強化所有航行者的注意義務，從而大幅提升法規的保護範疇。

此外，考量故意損壞海底纜線等行為，不僅影響海嘯、地震預警的時效性，更涉及國家級的安全議題，修法將增訂對於危害氣象設施（備）的犯罪行為，其所使用的工具、船舶或其他機械設備，不論是否屬於犯罪行為人所有，都將一律予以沒收。

同時為維護商港內的船舶作業安全與效率，並打擊偽冒身份船舶，修法明確針對「三無」，即無船籍、無船舶證書及無船舶登記或長期滯留商港的船舶，賦予港務機關直接要求其於三個月內離港的權力，若無正當理由未於期限內離港，或遭留置後經查證屬偽冒身份的船舶，將依法沒入，以確保港區管理秩序。

同時訂定船舶航行應揭露資訊之規範與罰則，要求船舶在我國領海內，必須維持船舶自動識別系統（AIS）的正常運作，並發送正確的識別資訊，同時需具備正確的船舶標誌及航海日誌。針對違規情節嚴重者，將處以最高新台幣1000萬元罰鍰。必要時，主管機關得令船舶進港，並可協請海巡署協助執行。若未依限改善並有妨礙港口或水域安全之虞，同樣面臨依法沒入的處分。

修法 交通部 海嘯

延伸閱讀

防海底電纜遭斷通訊 賴清德喊話立院支持海纜7法修法

美國抵制陸製船失效？陸單月交付4輛大型LNG船創歷史紀錄

立院初審 破壞海底管線電纜故意犯最高處7年

裕民揪伴 攻離岸風電

相關新聞

海纜頻傳損壞影響資安 交部擬修法保護基礎設施

鑑於近年來海底通訊海纜頻傳損壞事件，嚴重威脅我國資訊傳輸安全，甚至可能影響地震、海嘯的預警時效，立法院交通委員會今日討論...

歷史上的今天／1965年首屆佛教全球大會 中山堂揭幕

1965年11月5日，中華民國佛教第一次海內外僧伽代表大會，在鳴鐘擊鼓一片木魚聲中，於台北市中山堂中正廳隆重揭幕，開幕典禮於十一時結束，隨即舉行預備會議。 開幕典禮中，首先宣讀總統訓詞。總統在書面訓示中，希望與會的代表益勵前修，精誠團結，發揚救人救世精神，迎接反共復國的勝利。

南投服務區人潮驟減 測速取締危險駕駛嚇跑一般用路人

國道3號南投服務區近日成為全台唯一設置移動式測速照相的服務區。警方強調此舉是為防堵車聚與危險駕駛、保障行人安全；卻引發駕駛人強烈反彈，許多用路人擔心「一進就被拍」，寧可繞道避開，導致服務區車流銳減、商家生意受影響，也讓「提供駕駛休息」的設立初衷陷入矛盾。

公務員圖利的探戈

關於輝達能否順利落腳北士科，在算力即為國力的時代趨勢下，對於台灣的未來極為重要，也因此引起社會矚目。而不論是北市府或是原地上權人（新壽），或許擔心輝達琵琶別抱，自己反倒成了民族罪人，也展現出全力以赴的

吳舜文新聞獎 聯合報6作品入圍

第卅九屆吳舜文新聞獎昨天公布入圍名單，聯合報六件作品入圍。包括「從毒寶寶到受虐老人，法醫解剖刀下的四道社會傷痕」入圍深度...

民代憂長照量能 衛福部：打造更周全體系

中央砍地方政府長照補助費用，民代憂心，對財政基礎薄弱、長照需求高的縣市，將造成極大衝擊，恐排擠其他預算，若地方政府無法編...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。