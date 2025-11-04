快訊

老牌遊戲商大宇資將改公司名稱 董座內部信揭未來動向

謝侑芯最後接觸的關鍵人物...黃明志全面通緝中！警方證實：相信他已潛逃

NGO國際事務人才培訓班 台北、宜蘭、嘉義3地登場

中央社／ 台北4日電

外交部培力計畫「NGO國際事務人才培訓班」今年首度結合美術館與博物館資源，將於11下旬到12月登場。台北場聚焦醫療、智庫及運動外交，宜蘭場焦點為環境、宗教及文旅外交，嘉義場則著重無人機、原民以及文化外交，即日起免費報名。

根據外交部晚間發布新聞稿，外交部非政府組織國際事務會執行長江振瑋表示，今年外交部「NGO國際事務人才培訓班」將以「總合外交政策下我國NGO的國際參與成果與展望」為主軸，分別在「台北市立美術館」（台北場）、「宜蘭縣立蘭陽博物館」（宜蘭場）及「國立故宮博物院南部院區」（嘉義場）舉辦，共計3場次，每場為期兩天，課程涵蓋「總合外交」多元領域的實務經驗，以及國際交流相關知能傳授。

江振瑋指出，今年首度結合台灣知名美術館與博物館資源，讓學員在充滿藝文與知識的場域參與培訓，現場並由NGO設置攤位或靜態展覽，促進參訓學員與台灣NGO交流互動。

「台北場」將於11月29日至30日舉行，聚焦NGO外交、醫衛外交、智庫外交及運動外交，邀請多位NGO代表及意見領袖分享台灣軟實力輸出與國際交流的實務經驗，以及台北市立美術館館長駱麗真分享城市藝術外交。

12月13日至14日舉行的「宜蘭場」焦點為環境外交、宗教外交及文旅外交，除由蘭陽博物館館長陳碧琳分享該館如何從碳足跡盤查實踐SDGs外，並邀請多個環保、宗教及宜蘭在地NGO分享國際交流經驗。

「嘉義場」將於12月27日至28日舉行，聚焦科技（無人機）外交、原住民外交及文化外交，並首度與故宮博物院合作，邀請該院分享與外交部及文化部共同辦理「歐洲台灣文化年」經驗，以及促成國寶「翠玉白菜」於歐洲展出的重要成果。培訓班已於外交部「NGO雙語網站」開放免費報名（網址：https://taiwanngo.tw/Post/86469）。

江振瑋也提到，此外，外交部訂於12月下旬舉辦第6屆「2025 NGO領袖論壇」，將以「總合外交的NGO實踐：經驗分享與成果展望」為主題，邀請國際INGO領袖來台發表主題演講。

外交部

延伸閱讀

嘉義觀光神旅行 台澎金馬媽祖12月乘林鐵上阿里山

嘉義38歲男闖鐵軌遭北上自強號撞飛 又遭南下區間車撞擊當場死亡

防範非洲豬瘟 宜蘭宣布永久禁止廚餘養豬

「關西式」親民外交獲好評 高市早苗內閣支持率82%

相關新聞

整理包／普發一萬登記16銀行郵局超狂加碼 抽iPhone、機票、現金11萬優惠比一比

普發現金一萬元即將開跑，多家銀行紛紛推出加碼優惠，獎品包括抽iPhone 17 Pro、台北沖繩雙人來回機票、現金最高11萬元等，《聯合新聞網》將持續更新，幫大家整理有哪些加碼優惠？怎麼參加？快盤點自己手上銀行或提款卡，一起來把普發一萬元新台幣「放大」！ 普發一萬元有五大管道，包括登記入帳、ATM領現、郵局領現與直接入帳、造冊發放，其中登記入帳最快11月11日傍晚開始入帳，直接入帳和造冊發放的入帳日都是11月12日起，ATM領現於11月17日開放，郵局臨櫃領現則從11月24日開跑。

南投服務區人潮驟減 測速取締危險駕駛嚇跑一般用路人

國道3號南投服務區近日成為全台唯一設置移動式測速照相的服務區。警方強調此舉是為防堵車聚與危險駕駛、保障行人安全；卻引發駕駛人強烈反彈，許多用路人擔心「一進就被拍」，寧可繞道避開，導致服務區車流銳減、商家生意受影響，也讓「提供駕駛休息」的設立初衷陷入矛盾。

公務員圖利的探戈

關於輝達能否順利落腳北士科，在算力即為國力的時代趨勢下，對於台灣的未來極為重要，也因此引起社會矚目。而不論是北市府或是原地上權人（新壽），或許擔心輝達琵琶別抱，自己反倒成了民族罪人，也展現出全力以赴的

高溫擬納災害天氣特報 圖解近年36度以上天數 國外如何應對

近年極端氣候加劇，全球溫度屢創新高，立法院交委會3日審查氣象法修正草案，將高溫納入災害天氣，未來發布高溫特報，相關單位可依此擬定高溫出勤標準。

吳舜文新聞獎 聯合報6作品入圍

第卅九屆吳舜文新聞獎昨天公布入圍名單，聯合報六件作品入圍。包括「從毒寶寶到受虐老人，法醫解剖刀下的四道社會傷痕」入圍深度...

民代憂長照量能 衛福部：打造更周全體系

中央砍地方政府長照補助費用，民代憂心，對財政基礎薄弱、長照需求高的縣市，將造成極大衝擊，恐排擠其他預算，若地方政府無法編...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。