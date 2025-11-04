快訊

北檢偵辦太子集團跨國詐騙！搜索47處拘提25名員工 扣押物價值45.2億

已持股逾1成 寶佳集團正式宣告要併中工！經營權攻防戰浮上檯面

人消失了？黃明志捲謝侑芯命案追緝6小時未果 警方證實列入通緝名單

海巡節將至 台灣蝶王王冠閎任形象大使

中央社／ 台北4日電
台灣蝶王王冠閎(圖)受邀擔任「海巡節形象大使」。 聯合報記者林澔一／攝影
台灣蝶王王冠閎(圖)受邀擔任「海巡節形象大使」。 聯合報記者林澔一／攝影

11月8日海巡節，這個海巡人員專屬節日今年將首度施行放假。海巡署表示，明天慶祝活動將表揚表現卓越的模範海巡人員（單位），並邀台灣蝶王王冠閎擔任「海巡節形象大使」。

由於紀念日及節日實施條例已於5月28日公布施行，海洋委員會依法訂定每年11月8日為海巡節並放假1天，作為海巡人員專屬節日，今年將開始施行。

據悉，因今年11月8日適逢週六，海巡人員可於11月任擇1天排休。

另外，海委會海巡署下午也發布新聞稿表示，今年118海巡節慶祝活動將於明天在署內舉行，並特別邀請泳壇名將、亞錦賽雙金得主王冠閎擔任「海巡節形象大使」，以年輕一代的力量與堅毅，展現「親海、知海、護海」的精神，呼應海巡人員在藍色國土上無畏風浪、堅守崗位的身影。

王冠閎表示，海巡人員在第一線守護國家與安全，就像在泳池不斷挑戰自我一樣，需要毅力和責任感，希望透過自身影響力，鼓勵更多年輕世代認識並支持海巡工作，一同守護台灣的海洋環境與國家安全。

海巡署說，今年海巡節慶祝活動將表揚在執法、勤務與服務熱忱上表現卓越的模範海巡人員（單位），感謝長期投入救生、保育與教育工作的「服務績優海巡志工」，並隆重表彰在海上救援中不畏風險、捨己救人的「搜救英雄」，彰顯海巡救生救難的最高榮耀。

此外，海巡節慶祝活動不只是榮耀的傳遞，更是世代間的串連。從王冠閎的堅毅形象，到一線人員的無私奉獻，再到志工展現「民力無窮、協防海疆」的熱心參與，展現「Team海巡、護台灣」的力量。

海巡署 節日

延伸閱讀

以數位創新驅動永續願景 台中銀行雙獎實至名歸

影／海巡紅外線熱影像系統監看大安海岸 救回受困人車

影／防豬瘟加強離島返台航線安檢 海巡登新台馬輪拆檢2成貨物

今年第4起非法登島！2陸女搭船越界闖高登島採貝 海巡當場逮人

相關新聞

整理包／普發一萬登記16銀行郵局超狂加碼 抽iPhone、機票、現金11萬優惠比一比

普發現金一萬元即將開跑，多家銀行紛紛推出加碼優惠，獎品包括抽iPhone 17 Pro、台北沖繩雙人來回機票、現金最高11萬元等，《聯合新聞網》將持續更新，幫大家整理有哪些加碼優惠？怎麼參加？快盤點自己手上銀行或提款卡，一起來把普發一萬元新台幣「放大」！ 普發一萬元有五大管道，包括登記入帳、ATM領現、郵局領現與直接入帳、造冊發放，其中登記入帳最快11月11日傍晚開始入帳，直接入帳和造冊發放的入帳日都是11月12日起，ATM領現於11月17日開放，郵局臨櫃領現則從11月24日開跑。

南投服務區人潮驟減 測速取締危險駕駛嚇跑一般用路人

國道3號南投服務區近日成為全台唯一設置移動式測速照相的服務區。警方強調此舉是為防堵車聚與危險駕駛、保障行人安全；卻引發駕駛人強烈反彈，許多用路人擔心「一進就被拍」，寧可繞道避開，導致服務區車流銳減、商家生意受影響，也讓「提供駕駛休息」的設立初衷陷入矛盾。

公務員圖利的探戈

關於輝達能否順利落腳北士科，在算力即為國力的時代趨勢下，對於台灣的未來極為重要，也因此引起社會矚目。而不論是北市府或是原地上權人（新壽），或許擔心輝達琵琶別抱，自己反倒成了民族罪人，也展現出全力以赴的

高溫擬納災害天氣特報 圖解近年36度以上天數 國外如何應對

近年極端氣候加劇，全球溫度屢創新高，立法院交委會3日審查氣象法修正草案，將高溫納入災害天氣，未來發布高溫特報，相關單位可依此擬定高溫出勤標準。

吳舜文新聞獎 聯合報6作品入圍

第卅九屆吳舜文新聞獎昨天公布入圍名單，聯合報六件作品入圍。包括「從毒寶寶到受虐老人，法醫解剖刀下的四道社會傷痕」入圍深度...

民代憂長照量能 衛福部：打造更周全體系

中央砍地方政府長照補助費用，民代憂心，對財政基礎薄弱、長照需求高的縣市，將造成極大衝擊，恐排擠其他預算，若地方政府無法編...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。