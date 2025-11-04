海巡節將至 台灣蝶王王冠閎任形象大使

11月8日海巡節，這個海巡人員專屬節日今年將首度施行放假。海巡署表示，明天慶祝活動將表揚表現卓越的模範海巡人員（單位），並邀台灣蝶王王冠閎擔任「海巡節形象大使」。

由於紀念日及節日實施條例已於5月28日公布施行，海洋委員會依法訂定每年11月8日為海巡節並放假1天，作為海巡人員專屬節日，今年將開始施行。

據悉，因今年11月8日適逢週六，海巡人員可於11月任擇1天排休。

另外，海委會海巡署下午也發布新聞稿表示，今年118海巡節慶祝活動將於明天在署內舉行，並特別邀請泳壇名將、亞錦賽雙金得主王冠閎擔任「海巡節形象大使」，以年輕一代的力量與堅毅，展現「親海、知海、護海」的精神，呼應海巡人員在藍色國土上無畏風浪、堅守崗位的身影。

王冠閎表示，海巡人員在第一線守護國家與安全，就像在泳池不斷挑戰自我一樣，需要毅力和責任感，希望透過自身影響力，鼓勵更多年輕世代認識並支持海巡工作，一同守護台灣的海洋環境與國家安全。

海巡署說，今年海巡節慶祝活動將表揚在執法、勤務與服務熱忱上表現卓越的模範海巡人員（單位），感謝長期投入救生、保育與教育工作的「服務績優海巡志工」，並隆重表彰在海上救援中不畏風險、捨己救人的「搜救英雄」，彰顯海巡救生救難的最高榮耀。

此外，海巡節慶祝活動不只是榮耀的傳遞，更是世代間的串連。從王冠閎的堅毅形象，到一線人員的無私奉獻，再到志工展現「民力無窮、協防海疆」的熱心參與，展現「Team海巡、護台灣」的力量。