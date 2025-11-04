特力搶普發金放大絕！你領1萬、特力屋再加碼1萬

特力屋「普發萬元加碼放大術」鳴槍開跑！祭出「APP會員限定！普發1萬再加1萬」超值放大術，凡消費者於2025年11月9日前加入APP會員登入完成註冊，即可於11月14日領到實體店、線上購物及安裝服務優惠共計1萬元折價券(詳見備註說明)！特力屋並精選出「用了就回不去的必買明星品」及「一次購足居家風格套裝組」選品攻略。

此外，特力屋第36家社區店「板橋北門店」也於即日起正式開幕，不僅讓新北開店版圖更趨完備，也以品牌最擅長的居家裝修換新商品、專業服務及在地社區管家進駐，雖為社區店店型，但配置社區店中最完整的「系統家具、衛浴、廚具和客廳臥室等」小型展示間，將帶給周邊生活圈民眾最方便、安心且專業的居家裝修換新服務體驗。

特力屋針對普發萬元再加碼1萬為11月9日前加入APP會員登入完成註冊的限定優惠，特力屋APP會員將於11月14日可於APP查詢實體店、線上購物及安裝服務優惠回饋共計1萬元的電子折價券，包含實體店限定消費滿699元折抵100元電子折價券共5張，安裝費滿200元折抵200元電子折價券共5張；線上購物限定單筆消費滿10,000元折抵850元電子折價券共2張，單筆消費滿13,000元折抵1,300元電子折價券共2張，單筆消費滿20,000元折抵2,100元電子折價券共2張，總價值共計10,000元；每種類型折價券各有限定使用期限，最後使用期限為2026年1月22日。讓大家能更有計畫的在過年前為家中最想要升級或換新的空間或裝置，分區、分階段的依序完成，打造最舒適、方便的居家新氣象迎接新年。

特力屋綜合彙整詢問度及買氣最旺的年度明星商品前5名，每一個都是網傳「用過就回不去」的居家必備，也絕對是消費者想針對居家單品升級的參考指南，包含乾淨衛生及舒適兼具「Smart Wash D3-T光觸媒瞬熱式溫水洗淨便座」，平均年銷量可堆疊出2座台北101高度，可見得其受歡迎程度；和光明燈同等重要且可調光調色的「特力屋LED吸頂燈」，有多款適用於各種空間大小的規格，以遙控方式輕鬆開關，更可依使用情境調整光的強度或顏色，LED設計不僅環保且耐用。

保持衛浴空間的乾爽通風也是居家好風水的重要關鍵之一，近年網路好評遽增也榮登用過就回不去的「浴室多功能循環涼暖風機」，不僅冬天能暖房、夏天供應涼風，洗澡時不容易因為溫差過大造成身體不適，更有換氣及乾燥除溼功能，讓浴室不易滋生黴菌，日常也好清理，每到入秋氣溫下降時，詢問度便會開始激增；有了它，居家安全、便利性、門面風格全面同步升級的「智慧電子門鎖」，只要在安裝時設定全家人的指紋或密碼，出門再也不用帶一串鑰匙增加負擔，安全性也大大提升；全家健康防護升級的第一道防線－乾淨用水，安裝「超濾淨水器」幾乎是家家戶戶必備，讓自己和家人都能安心享受喝水的好習慣。

除了精選年度明星單品外，特力屋特別瞄準對於居家空間有局部換新、升級需求的消費者，推出以衛浴、廚房、居家空間為主的「居家套組優惠」，無論是低至6折且萬元有找，就能輕鬆換新衛浴三件組「伊萊單孔面盆龍頭+帕克短柱盆+漩沖虹吸式單體馬桶」，或是以萬元有找的超值優惠將家中廚具整組換新「喜特麗排油機+瓦斯爐」。

此外，針對久坐辦公族或需長時常間使用電腦的族群，特力屋強推受到年輕消費者喜愛的「特力屋浦菲特升降桌+喬丹扶手電腦椅」高效工作套組，更於普發萬元加碼活動期間祭出滿額再現折及安裝優惠的超值方案。