115年起乳牛死亡強制納保 政府補助一半保費

農業部今天表示，繼豬隻運輸死亡強制納保後，民國115年1月1日起，乳牛死亡保險由任意保險改為強制保險，政府補助一半保費，加強保障農民收益。

農業部發布新聞稿，自110年農業保險法正式施行後，即積極推動家畜保險納入政策性農業保險。為促進養豬產業轉型升級，114年11月1日起，推動新制豬隻保險制度，將運輸死亡保險由自願性投保，納入現行豬隻死亡保險保單，在保險費不變前提下，讓豬農有更多保障。

農業部說，113年乳牛死亡保險覆蓋率為82.6%，今年1至8月投保覆蓋率已達53.7%，115年1月1日起將乳牛死亡保險改為強制保險。

農業部表示，透過乳牛死亡全面納保，將整合乳牛及肉牛資料庫，精準掌握牛籍產業動態。

另為減輕農民負擔及提高參與意願，農業部說，牛死亡保險由政府補助一半保險費，酪農實際負擔每頭保險費為新台幣925元，投保乳牛死亡保險的牛隻，如屬依法撲殺死亡者，除可領理賠金3萬元外，每頭可再領取加額理賠金至多1萬7000元。