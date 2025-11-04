115年起乳牛死亡強制納保 政府補助一半保費

快訊

中央社／ 台北4日電

農業部今天表示，繼豬隻運輸死亡強制納保後，民國115年1月1日起，乳牛死亡保險由任意保險改為強制保險，政府補助一半保費，加強保障農民收益。

農業部發布新聞稿，自110年農業保險法正式施行後，即積極推動家畜保險納入政策性農業保險。為促進養豬產業轉型升級，114年11月1日起，推動新制豬隻保險制度，將運輸死亡保險由自願性投保，納入現行豬隻死亡保險保單，在保險費不變前提下，讓豬農有更多保障。

農業部說，113年乳牛死亡保險覆蓋率為82.6%，今年1至8月投保覆蓋率已達53.7%，115年1月1日起將乳牛死亡保險改為強制保險。

農業部表示，透過乳牛死亡全面納保，將整合乳牛及肉牛資料庫，精準掌握牛籍產業動態。

另為減輕農民負擔及提高參與意願，農業部說，牛死亡保險由政府補助一半保險費，酪農實際負擔每頭保險費為新台幣925元，投保乳牛死亡保險的牛隻，如屬依法撲殺死亡者，除可領理賠金3萬元外，每頭可再領取加額理賠金至多1萬7000元。

保險 死亡 豬農

相關新聞

普發現金一萬開跑 財政部：這四個網站是假的，民眾勿上當

財政部表示，10月31日晚間及11月2日上午透過即時監控機制共發現4個偽冒財政部網址（twmof[.]xyz、cgbs[...

整理包／普發一萬登記16銀行郵局超狂加碼 抽iPhone、機票、現金11萬優惠比一比

普發現金一萬元即將開跑，多家銀行紛紛推出加碼優惠，獎品包括抽iPhone 17 Pro、台北沖繩雙人來回機票、現金最高11萬元等，《聯合新聞網》將持續更新，幫大家整理有哪些加碼優惠？怎麼參加？快盤點自己手上銀行或提款卡，一起來把普發一萬元新台幣「放大」！ 普發一萬元有五大管道，包括登記入帳、ATM領現、郵局領現與直接入帳、造冊發放，其中登記入帳最快11月11日傍晚開始入帳，直接入帳和造冊發放的入帳日都是11月12日起，ATM領現於11月17日開放，郵局臨櫃領現則從11月24日開跑。

吳音寧酬庸爭議大 台肥由總經理張滄郎接任董事長

•台肥10月31日公告，行政院中部辦公室副執行長吳音寧接任法人董事代表人，換掉現任董事長李孫榮。外界認為她篤定會在今天（4日）的董事會中，成為台肥新任董事長。然而台肥昨夜9點多突然再度發表重大公告，公司法人董事代表人異動暨董事變動，總經理張滄郎接法人董事，換掉原任此職的農業部資源永續司長莊老達。今天台肥公司召開董事會，會中選出張滄郎擔任新任董事長...

南投服務區人潮驟減 測速取締危險駕駛嚇跑一般用路人

國道3號南投服務區近日成為全台唯一設置移動式測速照相的服務區。警方強調此舉是為防堵車聚與危險駕駛、保障行人安全；卻引發駕駛人強烈反彈，許多用路人擔心「一進就被拍」，寧可繞道避開，導致服務區車流銳減、商家生意受影響，也讓「提供駕駛休息」的設立初衷陷入矛盾。

公務員圖利的探戈

關於輝達能否順利落腳北士科，在算力即為國力的時代趨勢下，對於台灣的未來極為重要，也因此引起社會矚目。而不論是北市府或是原地上權人（新壽），或許擔心輝達琵琶別抱，自己反倒成了民族罪人，也展現出全力以赴的

高溫擬納災害天氣特報 圖解近年36度以上天數 國外如何應對

近年極端氣候加劇，全球溫度屢創新高，立法院交委會3日審查氣象法修正草案，將高溫納入災害天氣，未來發布高溫特報，相關單位可依此擬定高溫出勤標準。

