聽新聞
0:00 / 0:00

吳舜文新聞獎 聯合報6作品入圍

聯合報／ 記者林秀姿／台北報導

第卅九屆吳舜文新聞獎昨天公布入圍名單，聯合報六件作品入圍。包括「從毒寶寶到受虐老人，法醫解剖刀下的四道社會傷痕」入圍深度報導獎文字類、「國在山河廢—直擊營建廢棄物毀國土調查報導」入圍調查報導獎、「全球瞭望—二○二四美選觀測系列報導」入圍國際新聞報導獎、「河好如初—讓我們與河流重修舊好」入圍嚴凱泰先生永續發展新聞報導獎。

深度報導獎融媒體類，共入圍兩件作品：「新太空時代：地緣角力、國安戰場、商業版圖 誰將搶占宇宙藍海？」以及「自辦重劃發財夢：玩弄人頭、套利百億 拆解一場圍繞土地的金錢遊戲」。

新太空時代專題聚焦二○三五年，全球太空經濟規模將成長三倍，世界各國從地球競逐至外太空，在美中兩大陣營的角力下，台灣更不能置身事外，其中的挑戰以及困境，需要國人更加關心；自辦重劃發財夢專題，則聚焦台版土地開發，記者獨家調查到土地開發商用人頭套利，玩弄法律的過程，讓人怵目驚心。

吳舜文新聞獎每年參賽作品眾多，是國內競爭激烈的新聞獎之一。本屆競賽獎項包括「深度報導獎—文字類」、「深度報導獎—影音類」、「深度報導獎—融媒體類」；不分類的「調查報導獎」、「國際新聞報導獎」、「新聞攝影獎」、「學生新聞報導獎」及「嚴凱泰先生永續發展新聞報導獎」等共八個大獎，報名總件數為五二五件，四十五件作品入圍，其中包括十八家媒體及五所學校。

財團法人吳舜文新聞獎助基金會，訂於十二月四日下午二點，舉行第三十九屆吳舜文新聞獎頒獎典禮。

吳舜文

延伸閱讀

39屆吳舜文新聞獎公布入圍名單 聯合報6件作品入圍

中職／林安可行使旅外自由球員權利 傳軟銀巨人等多隊有興趣

金馬62／導演論壇名單公布！陳玉勳領軍　10名導暢談創作甘美與艱辛

金馬62電影論壇：10位入圍導演齊聚分享獨門創作秘辛

相關新聞

吳舜文新聞獎 聯合報6作品入圍

第卅九屆吳舜文新聞獎昨天公布入圍名單，聯合報六件作品入圍。包括「從毒寶寶到受虐老人，法醫解剖刀下的四道社會傷痕」入圍深度...

民代憂長照量能 衛福部：打造更周全體系

中央砍地方政府長照補助費用，民代憂心，對財政基礎薄弱、長照需求高的縣市，將造成極大衝擊，恐排擠其他預算，若地方政府無法編...

歷史上的今天／1956年紫宸演習兩棲登陸 91戰艦破浪挺進

1956年11月4日，測驗國軍陸、海、空三軍備戰情形及三軍聯合作戰威力的紫宸演習於當日下午在北部及南部一連3天的高潮中圓滿結束，在這項規模空前龐大的演習中已經告訴國人：我三軍反攻作戰的準備業已全部完成，只要總統反攻令下，可以在任何時間，在中國大陸沿海任何地點迅速而堅強的登陸，相信任何頑強之敵人在我陸、海、空聯合攻擊下，必如摧枯拉杇，一鼓予以消滅。

藏逸十六載，再啟藝術榮光——2025 秋拍珠寶與藝術品齊耀登場

十六年來，藏逸拍賣堅持國際視野與深厚學養，以「匯聚經典、延續美學」為使命，為收藏家與藝術愛好者打造一座橫跨古今的藝術橋樑。今年秋拍藏逸同時集結瑰麗珠寶、書畫、瓷器、當代藝術與古董珍玩，於2025 年1

養豬場未落實蒸煮爆疫情 中市指廚餘來源不只清潔隊

非洲豬瘟中央災害應變中心今公布疫調報告，截至目前僅發生在台中梧棲案例場，排除人員、車輛、外來豬源等傳染路徑，推論病毒可能來自「未落實蒸煮的廚餘」。由於該場廚餘來源來自梧棲清潔隊，台中市環保局長陳宏益今指出，據掌握資訊，案主不只收梧棲清潔隊的廚餘，還有其他來源，相關資訊已送檢調調查。

合庫人壽暖心帶領走讀金融街 穿越百年時光守護家庭照顧者

在萬聖節前夕，合庫人壽喘息學院帶著家庭照顧者「走讀台中金融街」一同穿越百年時光，深入認識台中舊城的歷史與文化，並體驗合庫人壽多元守護家庭照顧者的溫暖行動。 活動由中廣主持人李秀媛與資深導覽人呂雪

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。