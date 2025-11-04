民代憂長照量能 衛福部：打造更周全體系

中央砍地方政府長照補助費用，民代憂心，對財政基礎薄弱、長照需求高的縣市，將造成極大衝擊，恐排擠其他預算，若地方政府無法編列足額預算，更可能導致服務量能無法提升，違背長照政策減輕家庭負擔初衷。

衛福部表示，經查補助地方經費未減反增，中央會與地方合作打造更周全照護體系。

立委柯志恩指出，長照服務的經費來源是從《長期照顧法》中明訂的專門稅收和基金中撥付，與《財劃法》統籌分配稅款是分開的。

柯志恩說，各縣市財政、人口結構、長照需求不同，《財劃法》修法後，各地方政府增加稅收並不均等，對財政基礎薄弱、長照需求高的縣市，減少補助將造成極大衝擊，地方若要維持長照量能會排擠其他預算，若無法編列足額預算，更可能無法提升服務量能，甚至縮減或轉嫁到使用者身上。

立委謝龍介說，今年中央預算有史以來最高、高達3兆元，馬英九執政總預算才1兆7千億元，蔡英文執政從1兆9千億到2兆7千億元，那中央政府還有錢沒得花？謝強調，台南長照被砍1億多，怎麼會缺這1億多？

國民黨議員汪志冰則批評，北市高齡人口比率全台第一，相對負擔最大，中央不但不給錢，還刪減衛生、社會局經費，怎麼可能執行得好政策，恐淪口號。

議員詹為元也提到，長照2.0最大問題就是「看得到卻吃不夠」，個人額度用完，照護重任又壓回家屬身上。長照3.0照護範圍與量能都提升，但中央苛扣地方補助，一定會發生「中央請客地方埋單」現象，地方還會因沒錢埋單，苦到一般民眾看著滿桌菜肴卻吃不到。

中央對地方長照補助比率下修，新北市議員黃心華說，新北失能人口近15萬，全國最多，要維持同樣服務水準要增加自籌預算，恐造成其他社福政策的排擠效應。