長照3.0中央補助減少 地方叫苦

聯合報／ 地方社會中心記者／連線報導
長照3.0明年上路，但財劃法修正後，中央不僅剋扣地方政府一般性補助款，還砍長照補助經費，地方政府叫苦連連。示意圖。圖／聯合報系資料照片
長照3.0明年上路，但財劃法修正後，中央不僅剋扣地方政府一般性補助款，還砍長照補助經費，地方政府叫苦連連。北市府表示嚴正抗議，賴清德總統今年9月才發文稱「甲你顧牢牢，長照3.0全面升級」，行政院卻是「甲錢顧牢牢」，連照顧弱勢與長者的錢都要砍，難道是打臉賴總統承諾？

全台超高齡縣市之首台北市，北市府估算，115年北市長照補助將被砍近3億元，坦言自籌款增加，市府負擔大增，且明年將至，確實有時間壓力。

衛生局受影響部分，包含長照服務給付及支付，以及強化整備長照服務行政人力資源方案、照顧管理人力資源計畫。社會局則包括長照人才培育、家庭照顧者支持計畫，及長照及身障家照據點共融計畫。

社會局舉例，這些預算包含補助業者居家服務、日間照顧、家庭托顧、交通接送補助「長照個案服務費」，還有委託民間機構代辦長照服務中心、培育招募長照人才等，原為中央全額補助，明年起地方要自負50%。

衛生局長黃建華說，長照3.0明年上路，需要一大筆經費，大多來自中央相關計畫，但受財劃法修法變動， 調整計畫額度後的執行方式及事權分配，中央也尚未完全定案。但他強調，「北市長照服務不打折」，希望中央財源充足，與地方一起推行長照3.0。

社會局長姚淑文解釋，長照預算屬基金型計畫補助，原則上不應遭刪減或做任何變更。但明年起人事費自籌款從30%提高到50%，市府負擔大增，部分與長照有關人事或機構補助也會受影響，金額仍在與中央確認。

中央調整負擔比率後，桃園、台中市政府負擔分別增加1億800萬元、1億8200萬餘元。新北市衛生局表示，依最新補助規定，明年負擔至少增加近2億元。衛生局專委楊時豪表示，中央仍持續與各地方政府溝通與協調，盼中央能考量地方財政承受能力。

南二都的台南市，有4項長照計畫受影響，南市府表示，新版財劃法壓縮中央補助，長照經費自籌款增加1.3億元，「富者愈富、貧者愈貧」，支持行政院修正新版財劃法，確保老年人口多、服務需求高的縣市不因補助縮減而負擔更重。

南市府也說，長照政策是「不能中斷的社會安全網」，即使面臨財政壓力，仍優先將長照經費納入年度預算，確保長照3.0服務穩定推動，不讓長輩與家庭照顧者受影響。

高雄市政府預估，明年長照項目地方負擔款要增加1億6000萬元，由市府全數支應。

（記者洪子凱、林佳彣、林麗玉、林媛玲、鄭國樑、趙容萱、萬于甄、徐白櫻）

