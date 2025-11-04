快訊

迎輝達最新進度曝 李四川：本周確定新壽「解約成本」下周送議會

等到iPhone嗶進站！明年6方式進北捷 「乘車碼」悠遊付也能用

她住台5年交不到朋友 外國人大嘆「台灣人友善」：但不會邀你聚會

普發1萬 銀行加碼優惠 最高11萬元帶回家

經濟日報／ 記者戴玉翔胡順惠黃登榆／台北報導
全民引頸企盼的「普發現金1萬元」即將於11月5日起開放登記，11月12日入帳，各家銀行響應政府政策，紛紛加碼推出多項優惠活動。 圖／聯合報系資料照片
全民引頸企盼的「普發現金1萬元」即將於11月5日起開放登記，11月12日入帳，各家銀行響應政府政策，紛紛加碼推出多項優惠活動。 圖／聯合報系資料照片

全民引頸企盼的「普發現金1萬元」即將於11月5日起開放登記，11月12日入帳，各家銀行響應政府政策，紛紛加碼推出多項優惠活動，若完成登記入帳、刷卡付款累積金額達標等條件，不僅可以抽機票、手機，幸運兒還能將現金最高11萬元帶回家。

普發1萬元有五大管道，包括登記入帳、ATM領現、郵局領現與直接入帳、造冊發放，其中登記入帳最快11月11日晚間開始入帳，直接入帳和造冊發放的入帳日都是11月12日起，ATM領現於11月17日開放，郵局臨櫃領現則從11月24日開跑。北富銀表示，2023年普發6,000元時，全國民眾領取方式以登記入帳最多，占比達四成，其次為ATM領現，約占四分之一。

北富銀表示，只要至北富銀ATM提領普發現金，並綁定北富銀LINE官方帳號，可抽包含iPhone 17 Pro 256GB手機、mo幣最高10,000元等獎項；12月31日前選擇登記入帳至北富銀帳戶，最高可抽中現金1萬元，共有超過上千個現金獎項。

台新銀指出，登記台新銀行存款帳號，最高獲得台新Point 10,000點。在台新ATM領取普發現金，可在ATM參加「天天加碼抽大獎」活動，抽出台新Point10,000、5,000、888等好禮，活動期間將抽出超過5,000名幸運得主。

持金融卡至中信ATM領取普發現金，即可抽「Nintendo Switch 2 主機」加「瑪利歐賽車世界」同捆組。另外，中信銀加碼提供價值超過6,000元的優惠大禮包等多項好禮。

若指定入帳至「元大銀行數位存款帳戶」，可享10萬元回饋金的加碼抽獎機會，加上原先加碼的登記入帳抽1萬元，最高一次能多抱走11萬元現金。玉山銀全新存戶完成登記入帳玉山數位帳戶等任務，就可領刷卡金800元。

在永豐銀ATM領取普發現金，可抽沖繩雙人來回機票及大全聯1萬元禮券。

另外，臺銀、兆豐銀、華南銀、彰銀（2801）、台企銀（2834）、土銀、一銀、合庫等八大公股銀行同步推出限時回饋活動，不論是選擇登記入帳或ATM領現，都有機會獲得好禮。如臺銀推出1萬元入帳至臺銀數位存款帳戶並完成指定任務，就能再領最高500元回饋金；土銀則要送出台灣Pay紅利點數8萬點（約8,000元），共十名得主；兆豐銀可抽1萬元刷卡金及多項贈品；一銀最高可得10萬點台灣Pay紅利點數。

華南銀祭出「登記入帳抽iPhone 17」活動，登錄華南銀行入帳者有機會抽中iPhone 17（256GB）共十台。

ATM 台新 普發現金

延伸閱讀

普發現金5日起開放登記 八大行庫「放大加碼」一次看

00878配0.4元股息入帳將接力買0056！真星華三理由：將執行2年存股馬拉松

普發現金一萬入帳倒數 百貨拚加碼優惠展開「現金放大術」

盤點全球股市風雲榜 台積電排第10！為何日企擠不進30強？謝金河：奇怪的現象

相關新聞

普發現金一萬開跑 財政部：這四個網站是假的，民眾勿上當

財政部表示，10月31日晚間及11月2日上午透過即時監控機制共發現4個偽冒財政部網址（twmof[.]xyz、cgbs[...

整理包／普發一萬登記16銀行郵局超狂加碼 抽iPhone、機票、現金11萬優惠比一比

普發現金一萬元即將開跑，多家銀行紛紛推出加碼優惠，獎品包括抽iPhone 17 Pro、台北沖繩雙人來回機票、現金最高11萬元等，《聯合新聞網》將持續更新，幫大家整理有哪些加碼優惠？怎麼參加？快盤點自己手上銀行或提款卡，一起來把普發一萬元新台幣「放大」！ 普發一萬元有五大管道，包括登記入帳、ATM領現、郵局領現與直接入帳、造冊發放，其中登記入帳最快11月11日傍晚開始入帳，直接入帳和造冊發放的入帳日都是11月12日起，ATM領現於11月17日開放，郵局臨櫃領現則從11月24日開跑。

南投服務區人潮驟減 測速取締危險駕駛嚇跑一般用路人

國道3號南投服務區近日成為全台唯一設置移動式測速照相的服務區。警方強調此舉是為防堵車聚與危險駕駛、保障行人安全；卻引發駕駛人強烈反彈，許多用路人擔心「一進就被拍」，寧可繞道避開，導致服務區車流銳減、商家生意受影響，也讓「提供駕駛休息」的設立初衷陷入矛盾。

公務員圖利的探戈

關於輝達能否順利落腳北士科，在算力即為國力的時代趨勢下，對於台灣的未來極為重要，也因此引起社會矚目。而不論是北市府或是原地上權人（新壽），或許擔心輝達琵琶別抱，自己反倒成了民族罪人，也展現出全力以赴的

高溫擬納災害天氣特報 圖解近年36度以上天數 國外如何應對

近年極端氣候加劇，全球溫度屢創新高，立法院交委會3日審查氣象法修正草案，將高溫納入災害天氣，未來發布高溫特報，相關單位可依此擬定高溫出勤標準。

普發1萬 銀行加碼優惠 最高11萬元帶回家

全民引頸企盼的「普發現金1萬元」即將於11月5日起開放登記，11月12日入帳，各家銀行響應政府政策，紛紛加碼推出多項優惠...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。