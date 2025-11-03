快訊

迎輝達最新進度曝 李四川：本周確定新壽「解約成本」下周送議會

等到iPhone嗶進站！明年6方式進北捷 「乘車碼」悠遊付也能用

她住台5年交不到朋友 外國人大嘆「台灣人友善」：但不會邀你聚會

聽新聞
0:00 / 0:00

普發現金5日起開放登記 八大行庫「放大加碼」一次看

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
領取普發現金一萬元前，研究如何放大不吃虧。圖／聯合報系資料照片
領取普發現金一萬元前，研究如何放大不吃虧。圖／聯合報系資料照片

全民普發現金「全民+1 政府相挺」即將開跑，財政部宣布11月5日開放網路登記入帳。為鼓勵民眾踴躍參與，財政部所屬公股銀行同步推出限時回饋活動，不論是選擇登記入帳或ATM領現，都有機會抽中現金、刷卡金、iPhone手機、台灣Pay紅利點數等獎品，部分銀行還加碼提供數位帳戶新戶優惠。

臺銀率先推出「普發1萬選臺銀 輕鬆再賺500元」，民眾只要將1萬元入帳至臺銀數位存款帳戶並完成指定任務，就能再領最高500元回饋金。土地銀行則針對ATM領現者舉辦抽獎活動，最大獎是台灣Pay紅利點數8萬點（約8,000元），共10名得主。

兆豐銀行則主打「全民領1萬，兆豐加碼抽1萬」，選擇兆豐入帳並以該行信用卡消費達標者，可抽1萬元刷卡金及多項贈品。第一銀行推出「一銀超挺再加碼」，不論登記入帳或ATM領現都有抽獎機會，最高可得10萬點台灣Pay紅利點數。

華南銀行祭出「登記入帳抽iPhone 17」活動，登錄華南銀行入帳者有機會抽中iPhone 17（256GB）10台，另還可獲得Line Points點數。合庫銀行則針對ATM領現及信用卡消費推出「萬元加倍送」，最高可抽到8萬元刷卡金。

彰化銀行推出「登記入帳抽6萬元刷卡金」與「e財寶數位帳戶抽萬元柴寶幣」兩大活動，還提供基金手續費限時折扣；臺企銀行也準備現金大獎，登記入帳或ATM領現者有機會抽中2萬元現金。

財政部提醒，民眾可依自身需求選擇登記入帳或ATM領現方式，各項活動詳情與參加資格可至各公股銀行官網查詢。

ATM 刷卡 普發一萬

延伸閱讀

00878配0.4元股息入帳將接力買0056！真星華三理由：將執行2年存股馬拉松

普發現金一萬入帳倒數 百貨拚加碼優惠展開「現金放大術」

盤點全球股市風雲榜 台積電排第10！為何日企擠不進30強？謝金河：奇怪的現象

整理包／普發一萬銀行超狂加碼 抽機票、iPhone、11萬元現金優惠比一比

相關新聞

普發現金一萬開跑 財政部：這四個網站是假的，民眾勿上當

財政部表示，10月31日晚間及11月2日上午透過即時監控機制共發現4個偽冒財政部網址（twmof[.]xyz、cgbs[...

整理包／普發一萬登記16銀行郵局超狂加碼 抽iPhone、機票、現金11萬優惠比一比

普發現金一萬元即將開跑，多家銀行紛紛推出加碼優惠，獎品包括抽iPhone 17 Pro、台北沖繩雙人來回機票、現金最高11萬元等，《聯合新聞網》將持續更新，幫大家整理有哪些加碼優惠？怎麼參加？快盤點自己手上銀行或提款卡，一起來把普發一萬元新台幣「放大」！ 普發一萬元有五大管道，包括登記入帳、ATM領現、郵局領現與直接入帳、造冊發放，其中登記入帳最快11月11日傍晚開始入帳，直接入帳和造冊發放的入帳日都是11月12日起，ATM領現於11月17日開放，郵局臨櫃領現則從11月24日開跑。

南投服務區人潮驟減 測速取締危險駕駛嚇跑一般用路人

國道3號南投服務區近日成為全台唯一設置移動式測速照相的服務區。警方強調此舉是為防堵車聚與危險駕駛、保障行人安全；卻引發駕駛人強烈反彈，許多用路人擔心「一進就被拍」，寧可繞道避開，導致服務區車流銳減、商家生意受影響，也讓「提供駕駛休息」的設立初衷陷入矛盾。

公務員圖利的探戈

關於輝達能否順利落腳北士科，在算力即為國力的時代趨勢下，對於台灣的未來極為重要，也因此引起社會矚目。而不論是北市府或是原地上權人（新壽），或許擔心輝達琵琶別抱，自己反倒成了民族罪人，也展現出全力以赴的

高溫擬納災害天氣特報 圖解近年36度以上天數 國外如何應對

近年極端氣候加劇，全球溫度屢創新高，立法院交委會3日審查氣象法修正草案，將高溫納入災害天氣，未來發布高溫特報，相關單位可依此擬定高溫出勤標準。

普發1萬 銀行加碼優惠 最高11萬元帶回家

全民引頸企盼的「普發現金1萬元」即將於11月5日起開放登記，11月12日入帳，各家銀行響應政府政策，紛紛加碼推出多項優惠...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。