藏逸十六載，再啟藝術榮光——2025 秋拍珠寶與藝術品齊耀登場

十六年來，藏逸拍賣堅持國際視野與深厚學養，以「匯聚經典、延續美學」為使命，為收藏家與藝術愛好者打造一座橫跨古今的藝術橋樑。今年秋拍藏逸同時集結瑰麗珠寶、書畫、瓷器、當代藝術與古董珍玩，於2025 年11 月22 日至23 日隆重登場，預告一場足以改寫市場焦點的藝術盛宴。

阿蓋爾-艷彩橘鑽-艷彩藍鑽。 圖／藏逸拍賣會提供

珍稀彩鑽齊聚，珠寶專場華麗綻放

11 月23 日登場的「瑰麗珠寶與翡翠首飾」專場，匯集阿蓋爾粉鑽、圓形艷彩藍鑽及全球存世不逾百顆的艷彩橘鑽，皆為市場夢寐以求的典藏逸品。

古董鑽石小套鍊, 美好時期, 1900。 圖／藏逸拍賣會提供

近年古董珠寶市場熱度持續攀升，本次推出的18 世紀白鑽套鍊，以極簡卻優雅的設計，展現早期歐洲珠寶的雋永魅力。同場並有Cindy Chao、 Tutti Frutti與孔克珠等珠寶，綻放跨時代的璀璨光華。

趙無極-無題。 圖／藏逸拍賣會提供

名家薈萃，藝術篇章氣韻宏遠

今年推出的藝術品，更見藏逸拍賣會跨國界的深厚實力。吳冠中《憶玉龍山》以簡筆勾勒雪山神韻，筆墨之間蘊含詩意氣象，估值上億。趙無極作品《無題》，以色彩節奏與東方意境交融的抽象語彙，

陳逸飛-塵緣如夢。 圖／藏逸拍賣會提供

映照藝術家對自然與心靈的深刻對話。同場並有陳逸飛《塵緣如夢》、《水鄉》亮相市場，續寫中國油畫的經典篇章。

此外，張大千與莊禹靈先生專場 、朱德群、溥心畬、董小蕙、龐均、草間彌生、鹽田千春、李義弘等名家作品齊聚，形成跨越東西的藝術光譜，為藏家提供多元且深具投資價值的選擇。

北宋 定窯劃花葵瓣式溫酒盌。 圖／藏逸拍賣會提供

古瓷寶器與玉韻瑰寶，見證文明之光

「中國瓷器與藝術珍品」專場，是一場穿越時空美的巡禮。焦點拍品北宋定窯劃花葵瓣式溫酒盌，釉色瑩潤如脂，體現宋代極簡美學巔峰。

明嘉靖 青花纏枝龍鳳紋梅瓶。 圖／藏逸拍賣會提供

明嘉靖青花纏枝龍鳳紋梅瓶，發色深邃，龍鳳紋飾氣勢磅礡，預估價值上看兩千四百萬。

清代 老血蜜齋戒牌。 圖／藏逸拍賣會提供

「琥珀蜜韻與古玉珍藏」專場中，清朝宮廷用的血蜜齋戒牌，17 世紀多明尼哥西班牙殖民時期藍琥雕刻品以及1.5 公斤的老蜜蠟原礦 ，訴說著古文明的力量與傳說 ；戰國青玉S 龍形佩，以流暢線條與精密陰刻，彰顯戰國玉藝的巔峰工法。

戰國 青玉S龍形佩。 圖／藏逸拍賣會提供

多元策展，凝聚文化對話的力量

藏逸拍賣希望透過此次秋拍，讓古董與現代、東西方在同一舞台對話。每件拍品不只是收藏，更承載文化傳承與時代精神。十六年來，藏逸以專業與國際標準策劃拍品，誠信連結藏家與藝術家。這場秋拍不僅是年度盛典，更是藝術與人文精神的交會高峰。

拍賣日期｜2025 年11 月22 日–23 日

地點｜華南銀行總行3 樓，台北市信義區松仁路123 號

預約鑑賞｜03-222-8300 #253、0901-322-558

巡迴預展

高雄｜11/06 遠雄建設 THE ONE

台南｜11/08 上曜建設 THE KING

台中｜11/09 遠雄建設 洄山行

桃園｜10/28–11/05 桃園市蘆竹區新南路一段125 號B1

台北｜11/11–11/20 民權東路二段17 號