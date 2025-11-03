合庫人壽暖心帶領走讀金融街 穿越百年時光守護家庭照顧者
在萬聖節前夕，合庫人壽喘息學院帶著家庭照顧者「走讀台中金融街」一同穿越百年時光，深入認識台中舊城的歷史與文化，並體驗合庫人壽多元守護家庭照顧者的溫暖行動。
活動由中廣主持人李秀媛與資深導覽人呂雪峯老師領隊，帶領參與者走訪台中州立圖書館、太陽餅一條街、台灣地王、舊遠東百貨及日治時期榮町等地標，沿途還於合作金庫台中分行、新中分行、中興分行設有闖關問答、發送糖果等有趣活動，讓參與者在輕鬆氛圍中學習與交流。
合庫人壽總經理藍年紳於活動中鼓勵家庭照顧者們要多運用社會資源讓自己喘息，今年已邁入超高齡社會的台灣，如何照顧家人是每個人都會遇到的問題，要適時喘口氣，才能走得長久。主持人李秀媛分享，母親已經95歲了，年紀大了，腿腳也不像年青時有力氣，老人家沒安全感又怕拖累兒女，情緒常起伏不定，自己也曾想過要離開工作，專心照顧母親，很慶幸當初有堅持下來，現在有專業居服員的幫忙，也申請了輔具，讓自己及母親的生活都很安心!家總祕書長陳景寧在現場也表示，現在愈來愈多企業像合庫人壽一樣提供照顧友善職場，提供許多友善措施，例如彈性上下班、家庭照顧津貼..等等資源支持員工照顧不離職，不但如此，每月還辦二場喘息學院活動，像這次萬聖節走讀的活動，目的就是讓更多的家庭照顧者透過活動可以喘口氣之外，還能認識更多的企業資源!
合庫人壽與家總合作13年，持續以實際行動支持家庭照顧者。每張房貸壽險保單捐出新臺幣(下同)300元，至今累計捐款已近3,300萬元，提供近20,000杯「喘息咖啡」，並支持「喘息學院」系列活動，未來，合庫人壽也將持續打造更友善的照顧環境，讓每位家庭照顧者都能感受到社會的支持與溫暖。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言