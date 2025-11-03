前駐美代表：美中管控分歧降低風險 鬥而不破

川習會落幕，前駐美代表高碩泰今天表示，美中關係進入「管控分歧、鬥而不破」新回合，結構性報復循環短期難修補，可行選項是「降低風險」，可觀察是否走向「新冷和」。學者郭育仁認為，相互制裁報復風險高，美中經貿將走向「有序脫鉤」階段。

美國總統川普（Donald Trump）和中國國家主席習近平30日在韓國釜山舉行雙邊會。川普會後表示，美國調降因芬太尼對中國加徵的關稅。北京承諾恢復購買美國黃豆、暫緩稀土出口管制及遏制芬太尼流竄。

國策院上午舉辦「『地緣政治新局勢』座談會：從川習會面、東協峰會到慶州亞太經濟合作會議」。

高碩泰、中經院院長連明賢皆認為，川習會突顯美中為管理衝突而努力。高碩泰分析，美中關係進入「管控分歧、鬥而不破」新回合，互相依存又互不信任，「完全脫鉤（decoupling）」既不可能，可行選項就是「降低風險（de-risking）」，不讓彼此關係螺旋惡化。

高碩泰指出，中共四中全會後，習近平似更牢牢掌控黨政軍及終身連任權威；對川普而言，「美國必勝」仍是底線。美中關係陷入結構性報復循環，短期內難修補，更不用說突破。雙方在核心議題咬住不放，而在較低成本的議題進行戰術型鬆手。

高碩泰強調，川習會雖在若干次要議題上暫時取得成果或擱置歧異，屬於雙方延長賽一環或階段性過場，距離終場分出高下仍言之過早。兩強是否將重啓一如美蘇在上個世紀對峙的「新冷戰」，或維持鬥而不破、管控分歧的「新冷和（cold peace）」，值得觀察。

連明賢分析，美中關稅與貿易戰降溫、美國對中立場因稀土供應而軟化、中國加大美國大豆等農產品採購，顯示川習會後美中關係進入「戰略性喘息期」，雖有助於舒緩雙邊與全球經濟壓力，但這無法解決根本的結構性矛盾。

針對美國對中國延長部分產品的301條款關稅豁免期一年，國策研究院副院長郭育仁分析，主因是美中進入國內政治盤整期，川普即將面對最高法院對於對等關稅的判決以及2026年期中選舉，習近平則是面對四中全會甫落幕、明年3月兩會決定事務規劃。

郭育仁認為，美中從5輪談判意識到高關稅、相互制裁報復，可能帶來極高成本和風險，並非兩國所可以承受，今後美中關係，尤其是經貿關係，將慢慢進入「有序脫鉤」階段，無法一刀切地脫鉤。

對於川習會未談台灣議題，國策院執行長王宏仁與連明賢認為「不用過度擔心」。連明賢表示，美中在台灣議題上分歧大到很難達成共識、解決問題，且川普向來重視大國顏面，因此不願正面談論台灣，應會在美中貿易談判告一段落才會處理。

高碩泰也強調，「此焦慮其實不必要」。對習近平來說，若就台灣問題得不到想要的答案，甚至被打臉、打槍，在中共地位或在峰會顏面無光，因此「agree to disagree（各持己見）」，將台灣問題擱置一邊。而美台關係在「台灣關係法」跟六項保證架構下，溝通有來有往、有得有失，都是在互惠、健康的軌道進行。

至於台灣因應之道，高碩泰指出，從當前印太客觀形勢切入，若能在近期建置美、日、台、韓的國家安全與經濟安全對話平台，由產官學各界務實先行，再徐圖升級，尋求區域穩定、安全與繁榮。