日媒爆台灣在愛沙尼亞設處卡關2年 外交部回應了

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
愛沙尼亞同意台灣以「台北」名稱開設代表處，並挺台參與世衛組織，我外交部稱尚未達共識，將持續討論。圖為愛沙尼亞外交部長薩克納。（美聯社）
愛沙尼亞同意台灣以「台北」名稱開設代表處，並挺台參與世衛組織，我外交部稱尚未達共識，將持續討論。圖為愛沙尼亞外交部長薩克納。（美聯社）

日經亞洲今報導，台灣在愛沙尼亞首都塔林設立代表處陷入僵局，雙方談判兩年以來，因代表處欲使用「台灣」或「台北」一事上喬不攏而停擺。我外交部回應，秉持開放態度，願與愛沙尼亞本互惠合作精神，務實討論加強雙邊關係與增進相互瞭解的具體作法。

目前台灣駐拉脫維亞代表處兼管愛沙尼亞事務。2023年愛沙尼亞政府宣布願意接受台灣設立代表處（representative office），但兩年過去，多名熟悉談判的消息人士透露，代表處仍因命名談不攏而停擺。此也凸顯在中國大陸與俄羅斯壓力與日俱增之際，台歐關係仍面臨現實掣肘。

外交部回應，台灣與愛沙尼亞關係友好，雙方在各領域交流密切。台灣將持續在民主、自由與人權等共同價值基礎上，深化與包括愛沙尼亞在內理念相近夥伴的合作。外交部秉持開放態度，願與愛沙尼亞本互惠合作精神，務實討論加強雙邊關係與增進相互瞭解的具體作法。

愛沙尼亞 外交部 關係

