中國駐美大使館刊台灣高畫質影像 竹科衛星圖引警戒

中央社／ 貞華盛頓2日專電
大陸「吉林一號」衛星日前公布八張台灣衛星照，圖為其中一張「基隆河」，大直橋清晰可見。（圖／取自「吉林一號」微信公眾號）
中國駐美大使館近日刊出衛星「吉林一號」俯瞰台灣的高解析度影像，有些街道及建築清晰可辨識。其中竹科空拍圖拉響美國科技媒體及產業分析師警報，指新竹是全球先進半導體製造中心，一張圖就能傳遞北京訊息。

北京擴大統戰宣傳，中國駐美大使館10月31日於社群媒體X刊出數張由中國「吉林一號」拍攝的台灣高畫質衛星影像，包括日月潭、阿里山、台北市、新竹科學園區及鵝鑾鼻半島等，聲稱從「吉林一號」的視角來看，「中國台灣省」每寸土地都生氣勃勃，並把文章置頂。

產業分析師穆黑德（Patrick Moorhead）轉發竹科影像，強調竹科的重要性，「讓我說清楚」，台積電晶圓12A廠、晶圓12B廠及高階後端晶圓廠等都在竹科。

穆黑德並列出與台積電合作的響亮大廠：「（竹科）還有台積電總部及全球研發中心，開發全球所有先進的晶圓代工智慧財產，用來打造輝達（NVIDIA）、超微（AMD）、博通、蘋果及高通等公司的晶片，以及英特爾（Intel）最近一些產品。」

美國科技新聞網站Tom’s Hardware今天指出，雖然這則推文沒有直接提到晶片，但其實也無需說明。新竹是台積電最初的晶圓廠、聯發科和聯電總部所在地，同時聚集負責台灣航太和晶片戰略的關鍵政府機構。

地球上沒有其他地點能像新竹一樣集中如此多的尖端邏輯製程節點。這裡是訓練人工智慧模型AI繪圖處理器（GPU）的誕生地，是桌面和伺服器中央處理器（CPU）被蝕刻成形的地點，也是最先進矽晶智慧財產（silicon IP）的設計地點。

這並非北京首度試圖提醒世界台灣的脆弱性。Tom’s Hardware報導，近幾個月來，中國海軍在台海進行模擬封鎖，檢查商船，引發外界憂心咽喉海道被切斷的可能性。

連接台灣與美國東岸、日本、韓國和中國的電纜系統今年稍早遭到一艘懸掛喀麥隆國旗的貨輪「順興39」號破壞，使台灣加重處罰破壞海底電纜行為。

此外，根據路透社近期特別報導，美國官員已開始模擬巴士海峽，也就是台灣先進晶圓及電子產品等重要出口通道，可能面臨的最壞情況。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）更於9月表示，全球經濟最嚴重的單一潛在風險點，在於99%高效能晶片都在台灣生產。早在2021年，白宮評估報告就示警，即使台積電的產量暫時性下滑，也可能影響資料中心到國防等各領域。

Tom’s Hardware指出，「中國大使館無需直接提到這些情況。當前緊張局勢下，一張新竹的照片就足以（傳達訊息）。」

