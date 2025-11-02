食農教育博覽會 以午餐之河意象推動永續飲食

快訊

中央社／ 台北2日電

農業部農糧署與大享食育協會主辦「2025食之有WAY—學校午餐食農教育博覽會」，11月1日、2日在松山文創園區舉行，以午餐之河意象，推動永續飲食。

大享食育協會今天發布新聞稿，這屆博覽會集結超過40個單位，包括食材供應商、午餐製作者到食農教育實踐者，以「河流」為意象，呈現從食材供應的上游、午餐製備的中游，到教育實踐下游的完整樣貌，展現守護台灣學童安全、營養與健康。

大享食育協會秘書長黃嘉琳表示，學校午餐是一條由多方協力匯聚而成的河流，從農民、供應商、營養師、廚師到教育工作者，每個環節都不可或缺。藉著博覽會期盼讓社會大眾看見這個龐大體系的運作，也邀請親子家庭一同關心飲食、實踐食農，成為永續飲食與環境的推動者。

農業部農糧署副署長陳啓榮說，學校午餐不僅是孩子的營養來源，更是食農教育最重要的實踐場域。自106年起，農業部配合教育部學校午餐政策，共同推動學校午餐採用國產可溯源食材，並以校園為核心場域推展食農教育，引導學童深入認識台灣農業與安全農產品，瞭解食材「從產地到餐桌」的完整歷程，進而培養對本土農業與飲食文化的理解與認同。

這屆博覽會舉行20場食農講座與手作體驗包括料理實作和飲食教育，有來自蘭園蜂業—蜜境生態園區的「蜜境探險尋蜂趣」活動、八斗有魚的「小卷的海味探索食魚教室」，星寶蔥體驗農場帶來的「最甜的蔥自己種」課程等，讓大小朋友都能透過親身體驗貼近飲食的源頭。

博覽會期間也舉辦「享受吧！學校營養午餐食育課」新書分享會。這本集結台、日、韓學校營養師及廚師共創的食譜書，不僅展現午餐現場工作夥伴的專業與創意，更是向默默守護學童飲食健康的無名英雄致敬。

