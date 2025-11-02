中華民國傳統匠師產業工會成立 陳添順任理事長

中華民國傳統匠師產業工會今天成立，該會由已故匠師傅明光倡議，6月起在38名傳統匠師共同發起下組成籌備會，集結現平均年齡50歲的60名會員，將以群體力量致力改善執業環境。

今天中華民國傳統匠師產業工會成立大會選在文化部文化資產園區B03藝文展覽館B館舉行，共選出9名理事、3名監事。9位理事中，由泥塑剪黏匠師葉明吉、漢式瓦作匠師陳順添、木作匠師黃彥霖當選常務理事，並由漢式瓦作匠師陳順添當選第1屆創會理事長。

中華民國傳統匠師產業工會的成員，皆具備「古蹟修復及再利用辦法」第12條所定的傳統匠師資格，工會則以團結傳統匠師、保障傳統匠師權益、改善工作環境、維護傳統匠師尊嚴、促進職業安全與技藝傳承、提升傳統匠師地位為宗旨，期盼成為文化資產保存與技藝永續發展的重要推手。

陳順添於會中表示，自6月底組成傳統匠師工會籌備會，雖然9月中倡議人傅明光不幸辭世，但籌備會繼續秉持創會決心，克服萬難、如期舉行成立大會，今天對全體傳統匠師而言是重要的里程碑。

陳順添表示，工會集結各工種的專業傳統匠師，包含木作（漢式大木作、日式大木作、小木作）、鑿花、瓦作（漢式、日式）、泥作、泥塑剪黏及彩繪等，會員從26至80歲，未來透過各工種匠師的集思廣益、攜手合作，一起改善執業環境，讓工會成為集結傳統匠師的力量。

文化部長李遠、文化部政務次長李靜慧今天特別到場表達祝賀與肯定，李遠透過新聞稿表示，承繼傅明光的遺願，在此時成立第1個傳統匠師產業工會，對於台灣傳統建築修復是跨出非常重要的一大步，不管是傳統技藝的保存與傳承、勞動安全保障等未來許多工作，文化部都一定會與工會攜手合作。

傳統匠師工會未來將積極和文化資產局合作，推薦優良傳統匠師協助技藝傳承。希望未來在既有的文資修復工程發包制度下，有機會透過示範計畫，訂定適合的技術傳承工項，長期培訓學員的技術，讓修復工地成為修復與教學的場所。