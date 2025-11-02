台灣香蕉銷日數量大減 因價高、日圓大貶及菲國競爭

農業部統計，近年台灣香蕉外銷日本數量大幅減少，主要是台蕉價格偏高、日圓貶值及菲律賓香蕉價格競爭。

農業部今天在台北希望廣場舉辦「台灣香蕉輸銷日本供學童營養午餐」記者會，茨城縣18個市町採購10公噸台灣香蕉，將供應6.8萬名日本學童享用。

農業部指出，香蕉為我國重要外銷農產品之一，日本更是第一大出口市場。近年雖因國內蕉價偏高、日圓貶值及菲律賓香蕉價格競爭等因素，整體出口規模減少。

農業部統計，台灣香蕉外銷日本於2020年達到最高峰，達3050公噸，今年1至9月只有457公噸。

農業部希望透過這次營養午餐供應活動，讓日本學童在日常飲食中體驗台灣水果的品質與風味，將有助於培養潛在消費者對台灣香蕉的認同與偏好，進一步帶動市場需求成長。

農業部次長胡忠一、日本笠間台灣辦事處處長坪井勇樹、台灣優良農產品發展協會董事長張裕屏及台灣香蕉產業策略聯盟召集人邱祝櫻都出席記者會，見證台日農產合作的重要成果。

農業部表示，農糧署自108年7月24日與日本茨城縣笠間市簽署「強化飲食及文化交流發展合作備忘錄」，7年來持續穩健推進交流計畫。茨城縣各市町村每年採購包括香蕉、鳳梨、芒果及文旦等多樣台灣優質水果，供作縣內各中小學學童營養午餐使用。

農業部說，今年供應茨城縣日本學童營養午餐的水果，繼鳳梨與芒果之後，壓軸登場的是台灣香蕉。這次共有水戶市、土浦市、笠間市、那珂市、小美玉市、大子町及東海村等18個市町村參與採購，供應223所學校或團膳單位，預計近6.8萬名學童可於校園午餐中享用，促成台灣香蕉輸日數量約10公噸。