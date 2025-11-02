追思藝術家曲德義貢獻 文化部頒贈旌揚狀

藝術家曲德義10月27日辭世。為表彰其對台灣藝術的成就與貢獻，文化部常務次長徐宜君今天出席告別式，並頒贈文化部旌揚狀，曲德義之子曲元綱代表受贈。

曲德義1952年生，大學時期在台灣畫壇嶄露頭角，以抽象繪畫聞名，其創作不斷透過對幾何圖像形式與空間布局的深刻實驗，開創出理性構成與感性筆觸兼具的獨特繪畫語彙。自1977年起，作品多次在國內外展出，獲國立台灣美術館、台北市立美術館等機構典藏。

曲德義同時深耕美術教育，曾出任國立台北藝術大學美術系主任、國立台北藝術大學關渡美術館館長、財團法人李仲生現代繪畫文教基金會董事等職務。

文化部今天透過新聞稿表示，曲德義橫跨台灣藝術現代到當代的發展，在創作上的探索、教學上的傳承，使台灣當代藝術的發展脈絡更加紮實多元。其畢生留下的藝術文化奉獻精神，將永存於後人無限念想之中。