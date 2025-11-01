聯合報一周大事10/26~11/01

1965年11月2日，一架來自日本的西斯拿（Cesna）175型私人自用飛機，上月27日未按規定擅自闖入台灣上空，降落在松山機場，機場方面的負責人員，已將該飛機扣留，機上的四名男女秦野博（40歲）、松本庸雄（43歲）、百田宰子（25歲）、森田秀子（19歲）在手續未完備前，亦被禁止離境，四人被限居在台北市松江路的新台北大飯店內，已住了7天，秦野博、松本庸雄兩人現身接受媒體訪問。

2025-11-02 00:00