快訊

還在爭論AI是不是泡沫？ 泡沫早已洩氣…OpenAI恐面臨2種命運

聽新聞
0:00 / 0:00

聯合報一周大事10/26~11/01

聯合報／ 本報訊
全球晶片龍頭輝達台灣總部確定落腳台北市北投士林科技園區Ｔ17、Ｔ18，市長蔣萬安宣布，預估明年六月以前簽約。圖為北士科T17、T18基地。圖／聯合報系資料照片
全球晶片龍頭輝達台灣總部確定落腳台北市北投士林科技園區Ｔ17、Ｔ18，市長蔣萬安宣布，預估明年六月以前簽約。圖為北士科T17、T18基地。圖／聯合報系資料照片

國內

29日：全球晶片龍頭輝達台灣總部確定落腳台北市北投士林科技園區Ｔ17、Ｔ18，市長蔣萬安宣布，預估明年六月以前簽約。

30日：行政院院會拍板跨國勞動力精進方案，包括製造業為本國勞工加薪可增加移工名額、放寬外國技術人力留用上限、旅宿業及商港碼頭業引進外國技術人力等。

30日：行政院會祭出十一億元「養豬產業鏈補助方案」，包括補助養豬農民每頭豬隻八一○元的延遲上市飼料費等，十一月三日開放申請。

國外

28日：美國總統川普在東京會晤日本首相高市早苗，強調美國將持續是日本最堅強盟友，兩人也簽署貿易和關鍵礦物協議。

30日：美國總統川普在南韓釜山與中國大陸國家主席習近平面對面會談，美國同意降低關稅，大陸延後一年實施稀土出口管制。

31日：大陸國家主席習近平與日本首相高市早苗在南韓慶州舉行首次會晤。兩人皆呼籲建立穩定的雙邊關係。

輝達 APEC 川普 習近平 高市早苗

延伸閱讀

影／習近平也在台下！李在明APEC晚宴「車銀優主持、GD獻唱」全場搶拍

影／超熱情外交再上演！高市APEC搭訕各國元首 「滑椅子」一幕掀話題

與高市早苗會談後 李在明盛讚「印象非常良好」：希望頻繁會晤

不甩李在明願望？韓中會談習近平給4建議 陸官媒會後避提這國家

相關新聞

資深音樂人屠穎是資深航空、重機迷 驚傳猝逝同好不捨

資深音樂人屠穎驚傳在大陸廣州發生意外猝逝，享年62歲。屠穎不但是知名編曲大師，還是有名的美食家與航空、重機迷，擁有大量珍...

歷史上的今天／1965年日男駕機擅闖松山機場引軒然大波

1965年11月2日，一架來自日本的西斯拿（Cesna）175型私人自用飛機，上月27日未按規定擅自闖入台灣上空，降落在松山機場，機場方面的負責人員，已將該飛機扣留，機上的四名男女秦野博（40歲）、松本庸雄（43歲）、百田宰子（25歲）、森田秀子（19歲）在手續未完備前，亦被禁止離境，四人被限居在台北市松江路的新台北大飯店內，已住了7天，秦野博、松本庸雄兩人現身接受媒體訪問。

聯合報一周大事10/26~11/01

國內 29日：全球晶片龍頭輝達台灣總部確定落腳台北市北投士林科技園區Ｔ17、Ｔ18，市長蔣萬安宣布，預估明年六月以前簽約。

海洋保育法執法範圍及於東、南沙 協力廠商今受表揚

海保署署長陸曉筠今天表示，海洋保育法於今年7月全面施行，希望以強化統合、資源挹注以及公私協力三箭齊發，結合跨域、跨界力量...

APEC場邊外交加一 吳誠文會魯比歐談AI與科技

APEC會議在南韓慶州舉行期間，國科會主委吳誠文周三在部長級會議歡迎晚宴上與美國國務卿魯比歐 (Marco Rubio) 互動...

專家籲推媒體議價法 有選擇權與跨國平台談判

跨國平台免費使用新聞內容，衝擊媒體產業。專家今天說，推動媒體議價法是讓媒體有選擇權，能與Google等商業巨擘談判。新聞...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。