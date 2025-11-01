聽新聞
0:00 / 0:00
聯合報一周大事10/26~11/01
國內
29日：全球晶片龍頭輝達台灣總部確定落腳台北市北投士林科技園區Ｔ17、Ｔ18，市長蔣萬安宣布，預估明年六月以前簽約。
30日：行政院院會拍板跨國勞動力精進方案，包括製造業為本國勞工加薪可增加移工名額、放寬外國技術人力留用上限、旅宿業及商港碼頭業引進外國技術人力等。
30日：行政院會祭出十一億元「養豬產業鏈補助方案」，包括補助養豬農民每頭豬隻八一○元的延遲上市飼料費等，十一月三日開放申請。
國外
28日：美國總統川普在東京會晤日本首相高市早苗，強調美國將持續是日本最堅強盟友，兩人也簽署貿易和關鍵礦物協議。
30日：美國總統川普在南韓釜山與中國大陸國家主席習近平面對面會談，美國同意降低關稅，大陸延後一年實施稀土出口管制。
31日：大陸國家主席習近平與日本首相高市早苗在南韓慶州舉行首次會晤。兩人皆呼籲建立穩定的雙邊關係。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言