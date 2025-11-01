海洋保育法執法範圍及於東、南沙 協力廠商今受表揚

快訊

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
海保署署長陸曉筠(右)今天表示，海洋保育法於今年7月全面施行，希望以強化統合、資源挹注以及公私協力三箭齊發，結合跨域、跨界力量為海洋發聲。圖／海保署提供
海保署署長陸曉筠今天表示，海洋保育法於今年7月全面施行，希望以強化統合、資源挹注以及公私協力三箭齊發，結合跨域、跨界力量為海洋發聲。據官員指出，海洋保育法範圍及於東、南沙，海巡在東沙島與太平島都能引用海洋保育法執法，保護當地海洋資源。

海洋委員會海洋保育署於今(1)日在國立台灣科學教育館舉辦海洋永續行動大賞，表揚22家海洋保育ESG企業、30組環保艦隊、45組淨海前哨站、10組包括漁會及安檢所最佳推手、4組團體及9位個人潛海戰將，以及58個在地守護團體。

陸曉筠表示，海洋保育法於今年7月全面施行，希望以強化統合、資源挹注以及公私協力三箭齊發，結合跨域、跨界力量為海洋發聲，今(1)日集結海洋保育ESG企業、潛海戰將與環保艦隊及在地守護團隊舉辦海洋永續行動大賞活動，充分展現公私協力投入海洋保育行動的豐碩成果。

陸曉筠說，「海洋保育．攜手永續ESG專案」是此次活動重點，海保署於今年2月啟動海洋保育ESG媒合平台以來，已成功媒合超過20家企業，推動內容涵蓋鯨豚調查及水下聲學監測、珊瑚礁體檢、珊瑚、海草及硨磲貝復育、海龜AI辨識與海洋環境教育等，成為穩定台灣藍色國土最重要的力量之一。

業管官員今日表示，海洋保育法執法範圍，及於東沙島與太平島，用於上開所列舉當地的豐富海洋資源。

東沙島 永續 珊瑚礁

