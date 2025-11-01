快訊

未取得研究對象同意 台師大前女足教練周台英博士學位遭撤銷

破萬支持者到場 高雄岡山造勢氣勢驚人…林岱樺一度淚崩吐11字

能否破冰？習高會雙方表情凝重 習近平「1成語開場」暗示中日關係

資深音樂人屠穎是資深航空、重機迷 驚傳猝逝同好不捨

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
資深音樂人屠穎（圖左）是重機、航空迷，曾在2015年騎著重機完成從洛杉磯到阿拉斯加北海岸「普魯道霍灣」，全程8274哩的冒險。（屠穎提供）
資深音樂人屠穎驚傳在大陸廣州發生意外猝逝，享年62歲。屠穎不但是知名編曲大師，還是有名的美食家與航空、重機迷，擁有大量珍貴航空史料、飛機模型等蒐藏品，也和航空界人士、航迷互動熱絡，如今猝逝，令同好相當震驚不捨。

屠穎是華人音樂圈知名的編曲大師，在30多年的樂壇歷程中參與上千首曲子、專輯的製作。先前也曾在大直經營餐飲店，親自下廚，主打中西式特色料理與咖啡。特別的是屠穎也是資深重型機車與航空迷，對於國內外航空典故可說如數家珍。

過去屠穎所經營的「屠老師的店」中，除了陳設他的音樂作品成就外，還有各式星際大戰、雷鳥神機隊等各式模型、公仔，以及更多航空歷史文物及收藏品。

屠穎曾坦言，自己最喜歡的戰機就是F-104「星式」戰鬥機；這種戰機為了追求2倍音速的高速，刻意設計了細長流線的機身和短小的機翼，整個造型就像一枚火箭，問世之初由於前衛的造型，還曾被稱為「最後載人戰機」，在國內外至今仍有著無數「星迷」。他還曾親手製作國軍塗裝的F-104J戰機模型，以紀念自己因失事而殉職的國小同學。

除了迷飛機之外，屠穎還曾在2015年以21天時間，騎著重機完成從洛杉磯到阿拉斯加北海岸「普魯道霍灣」(Prudhoe Bay,已位於北極圈內)全程8274英哩(約13238公里)的冒險。

屠穎也經常趁出國騎重機旅行時參觀大大小小航空秀與博物館，不但曾經在俄亥俄州美國空軍博物館足足待了2天，還曾在航空秀上不惜大排長龍，只為飛虎隊老隊員和杜立德空襲機組員的親筆簽名。

由於屠穎對航空歷史的癡迷，也使他的餐飲店成為許多飛行員與航迷經常流連聚會的去處，如今屠穎猝逝，也讓熟識的航迷、同好留下無限懷念。

