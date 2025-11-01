原民專門人才頒獎 原民會：獲獎者是台灣重要資產

快訊

中央社／ 桃園1日電

原民會今天舉辦「原住民族專門人才頒獎典禮」，表揚在專利、專業考試、學術專門著作、體育傑出人才及深造教育五大領域的優秀人才，共有1563人獲獎，獎勵金總額逾新台幣3200萬元。

原住民族委員會下午在桃園會展中心舉辦「114年原住民族專門人才頒獎典禮」，其中深造教育類獎勵人數占比高達六成，顯示原住民族在學術研究與高等教育領域耕耘日益深厚，成果豐碩。此外，在國際體壇上同樣表現亮眼，在多項運動賽事中都有傑出表現，不僅為台灣爭光，也為原住民族群贏得無數榮耀。

原民會主任秘書王美蘋Akiku．Haisum致詞表示，原民會推動專門人才獎勵已26年，除了是自己成就的展現更是原住民族力量跟智慧重要見證，今年有很多在國內外體壇為國爭光的選手，「台灣運動的發展跟成就，原住民族是不可或缺重要的角色」。在學術領域跟高等教育部分，越來越多族人繼續深造，希望大家一起努力，讓原住民族的專業力量在台灣甚至是國際上能繼續發光發熱。

在體育專門傑出領域獲獎的林詠嫺分享心得說，她是4個孩子的媽媽，很多人問她為什麼要又累又辛苦的划船，其實就是想讓孩子知道，媽媽也在運動、努力，也在挑戰自己，媽媽不只是會煮飯、顧小孩，媽媽也會流汗、會拚命、會得獎，感謝教練、隊友及家人的支持，「這個獎不只是我的、教練的、隊友的、家人的，還有每1個努力生活不放棄的媽媽的」。

原民會強調，人才是部落永續發展的基石，獲獎者不僅是族人的驕傲，更是台灣社會的重要資產，這些成就不僅具代表性與啟發性，也將引領更多優秀族人追隨前行，持續於各專業領域發光發熱。未來原民會將持續推動各項人才培育計畫，鼓勵族人深耕專業、回饋部落，攜手為台灣貢獻心力與希望。

原住民族 原民會

