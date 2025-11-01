非洲豬瘟養豬場斃死豬三聯單甲乙丙聯出入　中市府證實「確實有落差」

台中梧棲養豬場爆出非洲豬瘟，根據化製場三聯單，共有78頭斃死豬，但送往雲林化製場的三聯單疑遭塗改，昨雲林縣動防所表示10月12日的甲聯、乙聯確有數據誤差。台中市政府今天表示，三聯單的甲聯、乙聯、丙聯確實都有落差，檢調正在比對。

雲林縣動植物防疫所長廖培志昨天在縣議會總質詢表示，10月12日的豬隻死亡紀錄中，化製場收執的三聯單甲聯死亡豬隻是3頭，雲林縣動防所收執的乙聯則是5頭，有2頭的誤差，其他日期甲乙聯數字均相符。

非洲豬瘟前進應變所今天開記者會，媒體詢問，由豬農收執的三聯單丙聯是台中掌握，10月12日是否也有數量落差？台中市副市長鄭照新回應，目前都有落差，這是事實，也是中市在核對中主動發現通報，化製場和防疫所不在台中，要跨縣市調取資料，交叉比對後卻有不一致，已交由檢調調查，詳細數字就等檢調交叉比對結束完整呈現。

媒體詢問，中央昨天公布非洲豬瘟病毒基因定序為重組豬，中國、越南的相似度都超過99.9%，若無法確定從哪進來，如何追查破口？農業部次長杜文珍回應，的確如昨天中央災害應變中心所說，目前無法以基因定序判定病毒來源，已經把所有可能來源包含廚餘等，都列入疫調調查。