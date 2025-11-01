非洲豬瘟養豬場斃死豬三聯單甲乙丙聯出入　中市府證實「確實有落差」

快訊

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市副市長鄭照新（中）表示，案例場斃死豬送往化製場的三聯單甲乙丙聯確實都有落差，已經送檢調交叉比對。記者陳敬丰／攝影
台中市副市長鄭照新（中）表示，案例場斃死豬送往化製場的三聯單甲乙丙聯確實都有落差，已經送檢調交叉比對。記者陳敬丰／攝影

台中梧棲養豬場爆出非洲豬瘟，根據化製場三聯單，共有78頭斃死豬，但送往雲林化製場的三聯單疑遭塗改，昨雲林縣動防所表示10月12日的甲聯、乙聯確有數據誤差。台中市政府今天表示，三聯單的甲聯、乙聯、丙聯確實都有落差，檢調正在比對。

雲林縣動植物防疫所長廖培志昨天在縣議會總質詢表示，10月12日的豬隻死亡紀錄中，化製場收執的三聯單甲聯死亡豬隻是3頭，雲林縣動防所收執的乙聯則是5頭，有2頭的誤差，其他日期甲乙聯數字均相符。

非洲豬瘟前進應變所今天開記者會，媒體詢問，由豬農收執的三聯單丙聯是台中掌握，10月12日是否也有數量落差？台中市副市長鄭照新回應，目前都有落差，這是事實，也是中市在核對中主動發現通報，化製場和防疫所不在台中，要跨縣市調取資料，交叉比對後卻有不一致，已交由檢調調查，詳細數字就等檢調交叉比對結束完整呈現。

媒體詢問，中央昨天公布非洲豬瘟病毒基因定序為重組豬，中國、越南的相似度都超過99.9%，若無法確定從哪進來，如何追查破口？農業部次長杜文珍回應，的確如昨天中央災害應變中心所說，目前無法以基因定序判定病毒來源，已經把所有可能來源包含廚餘等，都列入疫調調查。

非洲豬瘟 廚餘

相關新聞

黑毛豬喜歡吃廚餘？張嘉郡打臉曝真正原因 禁餵才能根絕非洲豬瘟

國民黨立委張嘉郡呼籲應全面禁止廚餘養豬。對於媒體報導黑毛豬「喜歡吃廚餘」，她在政治評論員黃暐瀚「暐瀚撞新聞」節目上表示，...

憂豬瘟肉品流入市面？ 石崇良：已準備後市場採檢機制、由醫檢師執行

我國5月才獲世界動物衛生組織（WOAH）認定為「豬瘟非疫國」，10月就爆出首例非洲豬瘟案例，10月31日由農業部獸醫所完...

台中梧棲養豬場爆非洲豬瘟 豬農住家採檢結果出爐：全部陰性

台中梧棲養豬場爆出全台首例非洲豬瘟，養豬場多次被驗出環境帶有病毒，豬農住家就在豬場旁，相關單位擔心住家也可能是感染源，昨...

堵非洲豬瘟入侵台南 48小型養豬場全面稽查沒異常

非洲豬瘟疫情持續國際間蔓延，台南市政府為確保豬隻產業安全，針對20頭以下小型養豬場查核輔導、包括山豬與寵物豬養殖場。農業...

基隆宣布公有及零售攤商減1月租金 生鮮豬肉攤加碼補助1萬

因非洲豬溫中央自10月22日起實施生鮮豬肉及其製品禁運，因沒有貨源，基隆多處傳統市場豬肉及加工製品攤商暫停營業，市府今天...

