APEC場邊外交加一 吳誠文會魯比歐談AI與科技
APEC會議在南韓慶州舉行期間，國科會主委吳誠文周三在部長級會議歡迎晚宴上與美國國務卿魯比歐 (Marco Rubio) 互動，據轉述，吳誠文與魯比歐及其他經濟體官方代表就科技政策與人工智慧（AI）發展等議題深入交流。
此外，吳誠文也與美國國務院政治事務次卿胡可心（Allison Hooker）及東亞暨太平洋事務助卿戴桑布雷（Michael DeSombre）舉行雙邊會談；此外，他也會晤美國國務院經濟成長、能源暨環境事務次卿海爾伯格（Jacob Helberg）。
據轉述，吳誠文在與胡可心和戴桑布雷會談時，談及台美夥伴關係的重要性，尤其包括維護台海和平穩定與共同促進經濟繁榮等方面的合作；他說，台灣期待與美方在人才培育、高科技政策及人工智慧（AI）發展等領域持續深化合作。
我APEC代表林信義則是在會議期間與美國領袖代表、財政部長貝森特（Scott Bessent）交流供應鏈和投資等問題；並與日本首相高市早苗互動。
