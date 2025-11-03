59歲追夢、57歲築夢，樂齡族用全民英檢開啟人生下半場

對於50歲之後的人生下半場，你有什麼想像？是環遊世界的愜意、含飴弄孫的溫馨，還是終能放下工作重擔，享受徹底放鬆的幸福呢？雖然，許多人將「慢活」視為50+的理想生活，但也有不少樂齡族選擇讓人生下半場如「重生」般精彩。

即將邁入花甲之年時的Michelle，正將熱情投注於年輕時未竟的夢想，她學習長笛、跳舞和英文，甚至在睽違三十多年後，主動走進全民英檢（GEPT）考場；同樣身為考場中最年長考生的還有今年57歲的何斌聖，不僅為職場升等而戰，更期盼退休後運用英文再創事業第二春。

為實現年輕未竟之夢，59歲的她報考全民英檢來追夢

「退休前，我擔任照護員長達十年，看見長輩們因身體衰弱無法自理而事事依靠他人，即深刻體會維持身心活躍的重要性。」Michelle認為，持續學習能讓人動腦、延緩老化並從中獲得快樂，進而促進身心健康。

Michelle將熱情投注於年輕時未竟的夢想，她學習長笛、跳舞和英文，甚至在睽違三十多年後，主動走進全民英檢（GEPT）考場。 攝影／記者沈昱嘉

於是退休後，她選擇從「興趣」開啟新人生的學習之旅，其中包括許久未曾接觸的英文，透過App、YouTube等網路免費資源，自最基礎的KK音標從頭學起。但身邊朋友多半不能理解，反而勸她：「年紀這麼大了，還讀什麼英文，不要那麼辛苦啦！出國用手機翻譯App就好！」

Michelle打趣地回答：「萬一手機沒電就無法翻譯了！我還是希望憑藉自身的語言能力與人溝通，畢竟英語是全球性的重要溝通工具，這是一份成就感！而且學英文是我的興趣，從不覺得辛苦。」

這份興趣，也讓她在自學英文三年後決定報考全民英檢（GEPT）初級，其目的很單純，僅想檢視自己的學習成果與英語程度。只是，距離上一次為了升學而考試，已是三十多年前的事了！

Michelle選擇從「興趣」開啟新人生的學習之旅，其中包括許久未曾接觸的英文。 攝影／記者沈昱嘉

Michelle坦言：「內心非常緊張！但全民英檢的考題很生活化。順利通過聽讀測驗後，一股巨大的成就感油然而生，我知道自己每日付出1小時的努力沒有白費！雖然在後來的說寫測驗中，我發現自己的寫作能力有待提升，但這並未打擊到我，反而為我之後的學習提供明確的改進方向。」

更重要的是，全民英檢初體驗後，Michelle意識到，考試不再是給予壓力的「審判者」，而是指引自己努力方向的「領航員」。因此，她已為自己設定下一階段目標：明年報考全民英檢中級。

為擁有理想的退休生活，57歲的他用全民英檢築夢

擁有名校碩士學歷、進入高科技產業，在許多人眼中無疑是通往成功的康莊大道。但何斌聖回首那段在科技業的奮鬥史時，心中浮現的不是成就感，而是一片空白：「我想不出那幾年除了工作，我還擁有什麼其他的生活片段。」

何斌聖參加全民英檢意外地為他帶來另一層收穫：促進親子關係。他語帶驕傲地說：「我女兒的英文能力非常出色！雖然，我現在的成績可能不及她，但我依然希望自己能成為她的榜樣。 攝影／記者林士傑

為此，他毅然離開人人稱羨的科技浪頭，選擇一條截然不同的路：先是擔任國小代課老師，最終成為一名海關公務員，目前正積極爭取升等，這也成為他重拾英文、報考全民英檢最務實的動機。

「全民英檢初級證照是報考升等考試的必要門檻；但同時，我也從工作中觀察到潛在商機，說不定待退休後，我還能再創事業第二春。」何斌聖透露，在他未來創業藍圖中，若具備流暢的英文能力，貨源及市場就不再侷限於華文國家，而是可以擴展至全世界。

他也大方分享備考心得：第一階段的聽讀測驗，憑藉過去奠定的英文實力，在毫無準備下就順利過關；但第二階段的說寫測驗，由於只瀏覽全民英檢舊教材題型，未曾實際演練口說，使其覺得表現不盡理想，因而深刻體會到，事前充份的模擬練習，對於熟悉考試流程及掌握時間至關重要。

為擁有理想的退休生活，何斌聖他用全民英檢築夢。 攝影／記者林士傑

值得一提的是，參加全民英檢意外地為他帶來另一層收穫：跟小孩一起學習，促進親子關係。何斌聖語帶驕傲地說：「我女兒的英文能力非常出色！雖然，我現在的成績可能不及她，但我依然希望自己能成為她的榜樣，透過持續學習，成為孩子願意對話交流、一起成長的夥伴。」

GEPT樂齡友善服務，自2026年一月登場

根據教育部終身教育司公布的數據，全國樂齡中心每年吸引超過250萬人次參與，顯見越來越多50+樂齡族選擇以「學習」來重啟人生下半場。因應這股樂齡學習趨勢，全民英檢自2026年1月起，也將為樂齡族安排友善考場、揪團優惠、專人客服協助、免費公益講座等GEPT樂齡友善服務。

Michelle與何斌聖皆樂見其成，特別是他們不約而同地希望能參與全民英檢為50歲以上考生舉辦免費的講座或工作坊。何斌聖解釋：「畢竟我們距離考試太久遠，若能提供應考策略與技巧，可有效降低緊張感與不確定性，幫助我們更快進入狀況，尤其很多官方可免費使用的備考資源，我們都不知曉。」

此外，Michelle也以自己腳力不佳為例，認為全民英檢貼心安排將考試地點設在一樓或確保有電梯，以及考場與大眾交通工具的步行距離不要太遠，對樂齡族十分友善。

學習，讓50+人生充滿快樂與成就感

「學習本身是快樂的！尤其學習語言無法一蹴可及，但隨著聽懂、看懂的內容日益增加，成就感會越來越強烈，」何斌聖的話點出學習語言的祕訣；Michelle則呼籲：「當學習成為個人興趣時，你就能活到老學到老！」

當人生下半場因為「學習」而有了全新定義，再透過如全民英檢這樣的檢定考試，定期檢視學習成果、設立階段性目標，50+的生活不再只是安逸度日，而是充滿挑戰與成長的精彩旅程。或許，這才是真正值得期待的樂齡生活。