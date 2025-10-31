救國團73週年團慶貴賓雲集，誓言推動｢造夢十大建設｣

「造夢成真·永續同行」救國團73週年團慶大會，楊朝祥召集人與葛永光主任共同啟動團寶機器人。 圖／救國團提供

救國團於10月31日上午假臺北市劍潭海外青年活動中心，隆重舉行73週年團慶大會，由楊朝祥召集人與葛永光主任共同主持，邀請毛治國行政院前院長、韓國青少年聯盟金賢執總裁、立法委員羅智強、救國團評議委員召集人吳清基前教育部長等貴賓蒞臨，與海內外團友及全國義工夥伴齊聚一堂，日本自民黨青年局及國內各縣市首長也紛紛以影片表達祝賀。

救國團73週年團慶大會，葛永光主任及各界貴賓ㄧ同切蛋糕，祝賀救國團生日快樂。 圖／救國團提供

今年團慶以「造夢成真，永續同行」為主題，象徵救國團邁入新紀元，以「今日我們為青年造夢，明日青年為國家造夢」為信念，積極推動「造夢十大建設」，延續「培育青年、服務社會、造福國家」的創團使命，號召社會各界共築台灣永續幸福的願景。

大會中除了播放年度成果影片、展現五大志業的豐碩成果外，並表揚長年投身公益、服務熱忱卓越的義工夥伴、教師、團體及青年代表共百餘人，感謝他們用實際行動傳遞愛與關懷，讓社會更具溫度。

楊朝祥召集人致詞時表示，73年來救國團歷經艱難環境，始終秉持為青年與社會奉獻的初心，肩負培育青年領袖的重要任務。他指出，救國團不僅是青年教育的重要基地，更是公民意識與社會責任的實踐場域。面對當前全球化挑戰、社群媒體衝擊與人口變遷問題，救國團的價值更為凸顯，不僅教導青年學會獨立思考、理性對話，更在多元社會中學習包容與合作。

楊召集人強調，救國團的存在，就是要在分裂的時代搭起理解與團結的橋樑，未來將持續推動青年國際交流與公共參與，培養兼具世界觀與本土情懷的新世代領航者。他同時呼籲政府與社會各界給予救國團更多支持，讓這股凝聚社會、團結人心的公益力量得以延續與茁壯。

救國團73週年團慶大會，幼獅特殊貢獻獎得主與楊朝祥召集人、葛永光主任合影。 圖／救國團提供

葛永光主任在致詞中回顧救國團73年的歷程，表示救國團總在別人的需要上，看見自己的責任，這份責任源於一顆關懷的心，也驅動著所有義工無私奉獻、勇於承擔。

葛主任指出，面對國內外動盪的局勢、貧富懸殊與青年壓力問題，救國團更要堅守行動信念，用實際行動帶給社會希望，今年的「造夢十大建設」包括「公益之夢、教育之夢、健康之夢、服務之夢、永續之夢、國際之夢、育才之夢、正念之夢、正義之夢與領航之夢，象徵救國團在五大志業基礎上邁向行動升級。

葛主任也表示，在公益之夢裡，救國團要讓偏鄉的孩子獲得教育支持；在教育之夢裡，要讓年輕人學習更多的新知，與培養更充實的道德智能，以因應新時代的挑戰；在永續之夢裡，要讓青年成為環境行動的先鋒；在國際之夢裡，要帶領青年走向世界，學會在全球舞臺上為臺灣發聲」這十大建設不只是藍圖，更是具體的行動指南，代表救國團邁向未來的核心方向。

面對人工智慧的崛起與科技帶來的變革，葛主任特別強調，救國團要補足科技無法取代的人性價值，培養青年的倫理判斷、同理心與社會責任，這些正是未來社會最珍貴的能力。救國團將持續扮演青年「價值指南針」的角色，帶領年輕人在快速變遷的時代中找到前進的方向。

此外，葛主任引用救國團首任主任經國先生的精神指出，當年「十大建設」不僅改變臺灣的經濟命運，更重建社會信心，今日救國團推動的「造夢十大建設」，則是為青年與社會築夢的行動藍圖。

與救國團有40年交流情誼的韓國青少年聯盟，也由金賢執總裁親率代表團蒞臨大會致賀，金總裁感謝葛永光主任邀請，強調救國團長年舉辦多元活動，凝聚青年力量，貢獻國家發展，其奉獻和熱忱堪為世界各國青年團體的典範。今後將持續加強交流，為強化兩國青年友誼攜手努力。

大會現場氣氛熱烈，來自全國各地的義工與團友們相互祝賀，共同見證救國團邁入第73年的重要時刻。許多義工夥伴表示，能參與這樣的團慶是無上的榮耀，也象徵多年服務的價值獲得肯定。海外團友會代表特別感謝救國團近年積極恢復國際交流，讓臺灣青年有機會與世界接軌，拓展視野與影響力。