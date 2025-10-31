總統盼凱道轉型全民文化廣場 總統盃籃球賽推向國際

總統盃3X3籃球決賽11月1日凱道登場，總統賴清德希望這條大道能從政治抗爭的象徵，轉變為屬於全民的文化廣場。他並承諾，未來將推動「總統盃3x3國際籃球邀請賽」，提升台灣在國際舞台能見度，促進運動產業蓬勃發展。

2025全民運動總統盃3X3籃球決賽11月1、2日首度登場。歷經兩個月的分區預賽，全台各地晉級隊伍將於總統府前凱達格蘭大道，爭奪全國霸主榮耀。

公開男子組競爭激烈，包含前職籃好手組成的「歐印行銷」、「五鮮級野獸」、「台北戰馬」、「台中黑色閃電」等強隊悉數入列。公開女子組集結WSBL及UBA一級好手，「旺寶隊」由U23培訓隊成員出征，北市大學4支勁旅也分進合擊，戰況火熱可期。

賴總統是眾所周知的棒球迷，也與籃球有深厚情感。他曾透露學生時代熱愛打球，服役期間更擔任過籃球裁判。成大教授陳志鴻也曾公開展示賴總統大學時期打赤膊打球的老照片。

總統府發言人郭雅慧上午表示，選擇在凱達格蘭大道舉辦賽事，象徵這條見證台灣民主發展的重要大道，正注入越來越多新的公共意義。總統期盼，凱達格蘭大道不只是政治活動的場域，而能成為全民共享、展現多元文化與創意生活的公共空間。

賴總統認為，凱道過去多與政治活動連結，未來應該有更多非政治性活動在此舉行，讓人民能以更自在的方式親近總統府與國家象徵。總統盃3x3鬥牛賽即為開端，11月還將舉辦「總統盃街舞大賽」，期盼年輕世代以創意與活力重新詮釋凱道精神。

賴總統也分享自己與凱達格蘭大道的緣分。他回憶，學生時期就讀建中時首次踏上當時仍名為「介壽路」的凱道，參與國慶排字活動，後來擔任國大代表與立委，也多次帶領群眾在此發聲。

總統希望這條大道能從政治抗爭的象徵，轉變為屬於全民的文化廣場。「凱達格蘭大道不只是歷史的一部分，更應該是人民生活的一部分」。他期盼未來凱道能成為融合體育、音樂、街舞、藝術展演與文化市集的民主舞台，展現台灣多元、自由與活力的風貌。

總統府強調，未來將在凱達格蘭大道規劃更多以青年、文化及社會參與為主題的活動，讓民眾能以親近、自然的方式走進凱道，也讓世界看見台灣人民在民主大道上展現的創意與生命力。

凱達格蘭大道原名「介壽路」，為威權時期的權力象徵。2000年陳水扁總統上任後更名為「凱達格蘭大道」，取自原居於台北盆地北部的原住民族群「凱達格蘭族」，象徵民主、包容與多元文化。賴總統也希望延續這份精神，讓凱道成為台灣民主深化與文化創新的交會點。