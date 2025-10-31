屏東2鄉抗議「瘋電」 縣府稱從未同意

屏盛公司在屏東楓港溪沿岸規畫九座風力發電機，獅子鄉、枋山鄉居民約五十人昨北上立法院陳情，抗議將影響居民身心健康、農作及生態。他們頭綁「拒絕瘋電」白絲巾，呼喊「風電滾回去」、「誓死捍衛家園」，批屏東縣府態度模稜兩可，呼籲中央拒絕業者申請計畫。

環境部回應「早就不支持」，會嚴格把關計畫；經濟部也說，沒有環評及地方同意不會審查；屏東縣政府聲明強調從未同意、也不會同意該案，若散布不實訊息或惡意抹黑將提告。

國民黨立委蘇清泉指出，屏盛公司的風機已開始打基樁，但鄰近的枋山、獅子鄉居民早就堅決反對，並組自救會抗議，昨凌晨搭車北上陳情。

居民的陳情聲明指出，風電影響居民身心健康、經濟作物、自然生態，且屏盛公司對外不實聲稱已獲民意支持，自救會代表甚至遭騷擾及撂話威脅，也使出贈物、招待旅遊等利誘手段；要求屏盛撤回計畫，政府應拒絕審查。

反對風車自救會會長王光盛批評，屏盛與雲豹公司合夥要推風電，屏東縣府態度模稜兩可，屏東兩個綠委當初說要跟居民站在一起，結果也不吭聲。

蘇清泉呼籲，居民絕對不要接受業者條件，這是「養套殺」。國民黨立委黃建賓也說，要小心業者用經濟發展、景觀藝術等名目欺騙。

環境部環保司長徐淑芷回應，部長彭啓明早就稱不支持陸域風電，會嚴加把關，環評委員也都非常嚴格，認為當地不適合設那麼多風機，要請業者補件；經濟部能源署主祕翁素真說，目前還沒審核該計畫，要通過環評、地方同意。

屏盛昨則在枋山鄉楓港村辦座談會，強調僅建氣象觀測站基座而非風機基座，對於候鳥的影響也做評估，影響很低，此案是泰國業者投資，未來產出的電是賣給科技公司，能給地方更多回饋金，九座風機一年最少有一百萬元，可做為社福基金，也能創造更多工作機會及觀光收益。