聽新聞
0:00 / 0:00

屏東2鄉抗議「瘋電」 縣府稱從未同意

聯合報／ 記者李成蔭劉星君潘奕言／連線報導
屏東縣獅子鄉、枋山鄉居民昨天北上赴立法院陳情抗議，指有業者在楓港溪沿岸規畫九座風力發電。記者李成蔭／攝影
屏東縣獅子鄉、枋山鄉居民昨天北上赴立法院陳情抗議，指有業者在楓港溪沿岸規畫九座風力發電。記者李成蔭／攝影

屏盛公司在屏東楓港溪沿岸規畫九座風力發電機，獅子鄉、枋山鄉居民約五十人昨北上立法院陳情，抗議將影響居民身心健康、農作及生態。他們頭綁「拒絕瘋電」白絲巾，呼喊「風電滾回去」、「誓死捍衛家園」，批屏東縣府態度模稜兩可，呼籲中央拒絕業者申請計畫。

環境部回應「早就不支持」，會嚴格把關計畫；經濟部也說，沒有環評及地方同意不會審查；屏東縣政府聲明強調從未同意、也不會同意該案，若散布不實訊息或惡意抹黑將提告。

國民黨立委蘇清泉指出，屏盛公司的風機已開始打基樁，但鄰近的枋山、獅子鄉居民早就堅決反對，並組自救會抗議，昨凌晨搭車北上陳情。

居民的陳情聲明指出，風電影響居民身心健康、經濟作物、自然生態，且屏盛公司對外不實聲稱已獲民意支持，自救會代表甚至遭騷擾及撂話威脅，也使出贈物、招待旅遊等利誘手段；要求屏盛撤回計畫，政府應拒絕審查。

反對風車自救會會長王光盛批評，屏盛與雲豹公司合夥要推風電，屏東縣府態度模稜兩可，屏東兩個綠委當初說要跟居民站在一起，結果也不吭聲。

蘇清泉呼籲，居民絕對不要接受業者條件，這是「養套殺」。國民黨立委黃建賓也說，要小心業者用經濟發展、景觀藝術等名目欺騙。

環境部環保司長徐淑芷回應，部長彭啓明早就稱不支持陸域風電，會嚴加把關，環評委員也都非常嚴格，認為當地不適合設那麼多風機，要請業者補件；經濟部能源署主祕翁素真說，目前還沒審核該計畫，要通過環評、地方同意。

屏盛昨則在枋山鄉楓港村辦座談會，強調僅建氣象觀測站基座而非風機基座，對於候鳥的影響也做評估，影響很低，此案是泰國業者投資，未來產出的電是賣給科技公司，能給地方更多回饋金，九座風機一年最少有一百萬元，可做為社福基金，也能創造更多工作機會及觀光收益。

國民黨 蘇清泉 環境部 經濟部 屏東縣政府 風力發電 立法院 自救會 黃建賓

延伸閱讀

枋山籌設風電案 屏東縣府再次聲明不會同意…嚴正駁斥不實言論

影／屏東楓港溪沿岸居民北上抗議風電 嗆綠執政下縣府業者一條線

養豬協會拜會國民黨團 盼監獄、阿兵哥助消化30萬頭豬

【重磅快評】鄭麗文點將是一言堂？賴清德才是乾綱獨斷

相關新聞

整理包／普發一萬銀行超狂加碼 抽機票、iPhone、11萬元現金優惠比一比

普發現金一萬元即將開跑，多家銀行紛紛推出加碼優惠，獎品包括抽iPhone 17 Pro、台北沖繩雙人來回機票、現金最高11萬元等，《聯合新聞網》將持續更新，幫大家整理有哪些加碼優惠？怎麼參加？快盤點自己手上銀行或提款卡，一起來把普發一萬元新台幣「放大」！ 普發一萬元有五大管道，包括登記入帳、ATM領現、郵局領現與直接入帳、造冊發放，其中登記入帳最快11月11日傍晚開始入帳，直接入帳和造冊發放的入帳日都是11月12日起，ATM領現於11月17日開放，郵局臨櫃領現則從11月24日開跑。

屏東2鄉抗議「瘋電」 縣府稱從未同意

屏盛公司在屏東楓港溪沿岸規畫九座風力發電機，獅子鄉、枋山鄉居民約五十人昨北上立法院陳情，抗議將影響居民身心健康、農作及生...

共創淨零轉型新局！簡又新向總統喊話 重新思考核能政策

賴清德總統昨主持國家氣候變遷對策委員會，顧問簡又新表示，二○二四年全球核電達歷史最高峰，台灣今年走入核電歸零，此時應重新...

歷史上的今天／1963年全台4地萬人唱軍歌 為總統暖壽

1963年10月31日，全國三軍將士分別在全台各地為總統舉行祝壽活動，國防部祝壽大會在當日上午9時30分於三軍軍官俱樂部舉行，時任參謀總長彭孟緝上將率同與會官兵恭行祝壽禮，並在會中依次接受國防部、陸、海、空、勤、警備各總部暨憲兵司令部呈獻的壽禮，隨後並赴總統府呈獻。

簡又新喊話重新思考核能政策 曾文生：找國外專家協助安檢

賴清德總統今天主持國家氣候變遷對策委員會，顧問簡又新表示，2024年全球核電達歷史最高峰，而台灣今年走入核電歸零，此時應...

監委：京華城樓地板面積屬「一次性保障」 3機關認同

針對京華城容積獎勵案「允建樓地板面積保障」是否屬「一次性保障」，監委說明，「一次性保障」是台北市府、內政部、台北高等行政...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。