共創淨零轉型新局！簡又新向總統喊話 重新思考核能政策

聯合報／ 記者周佑政／台北報導
國家氣候變遷對策委員會第五次會議昨晚在總統府舉行，顧問簡又新表示，二○二四年全球核電達歷史最高峰，台灣應重新思考核能政策。圖／取自總統府flickr
國家氣候變遷對策委員會第五次會議昨晚在總統府舉行，顧問簡又新表示，二○二四年全球核電達歷史最高峰，台灣應重新思考核能政策。圖／取自總統府flickr

賴清德總統昨主持國家氣候變遷對策委員會，顧問簡又新表示，二○二四年全球核電達歷史最高峰，台灣今年走入核電歸零，此時應重新思考台灣核能政策，如果沒有核電配合，二○三○年不易達成減碳目標。台電董事長曾文生說，重啟核電議題核安會有相關要求，台電將找國外專家協助，進行自我安檢。

簡又新進行「政府領航、民間齊心：共創淨零轉型新局」專題演講時說，沒有核電的配合，二○三○年不太容易達成減碳目標。他也說，ＡＩ經濟成果也必須依靠充足電力，有電力才有算力，有算力才有國力，有國力國家才能往前跑，這是我國重新思考核能政策的時候。

總統府發言人郭雅慧說，賴總統尊重多元意見，對專題演講出現這樣議題，沒有多加評論。政府對重啟核電立場始終一致，包括兩個必須：核安會必須依法訂定完成安全審查程序辦法、台電必須依照核安會訂定辦法，進行自主安全檢查，評估有無重啟的安全條件、重啟的期程與成本；三個原則包括：核安無虞、核廢有解及社會共識。

曾文生說，簡又新有再說明，是將所有能用能源都納入考慮。對台電來講，一定是將所有可以發電設備都做最好運用。重啟核電議題社會討論許久，政府態度很清楚是兩個必須、三個原則。所謂再運轉計畫，台電正在進行中，核安會已有公布相關要求，台電希望能找到原廠與國外專家來協助相關工作，自我安檢確實進行後，才會知道後續藍圖為何。

內政部昨提出「近零碳建築的轉型與展望」報告，賴總統會中裁示，台灣一定要達成二○五○淨零轉型國家目標，住商部門，是不可或缺的一環。因此「近零碳建築」的推動，必須從過去示範推廣，提升到「目標導向」的國家核心戰略層次。

賴總統對行政團隊交付三項核心任務，包括請全國中央機關及國營事業，在二○二八年底前，完成所轄建築的能效盤點，及改善規畫；請內政部偕同相關部會，加速盤點低碳建材、創新工法與建築智慧化技術，並研議制訂在二○三○年、二○三五年的階段性目標與強制性標準規範；廣設都市的綠帶與生態廊道，為城市降溫、為國土吸納衝擊，全面提升台灣城鄉整體的氣候韌性。

曾文生 郭雅慧 總統府 賴清德 核電 核能 減碳 淨零 AI 電力

