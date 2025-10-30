打造韌性家園 賴總統：強化氣候韌性也鞏固國安、健康

總統府30日召開「國家氣候變遷對策委員會」第五次會議，賴清德總統於會後表示，強化「氣候韌性」的努力，也同時鞏固了「國土安全」與「國民健康」的基礎。唯有將此整合思維，從政府到民間化為共同行動，才能打造出足以應對所有挑戰的「韌性家園」。

賴總統表示，今天的會議，從「家」的韌性，談到「人」的健康。這再一次證明，淨零轉型是這一代人，為下一代所打造的「希望工程」。今天所做的每一項決定，都是為了讓家園更安全、環境更健康，也讓孩子們的未來，有更多的選擇與可能。

賴總統指出，放眼世界，全球的氣候與經貿變化，正掀起前所未有的巨浪，這對所有國家，都是一場嚴峻的考驗。政府會扛起責任，結合所有的力量，讓台灣這艘船能夠破浪前行，更能行穩致遠。

賴總統提到，船身的三大支柱：有代表環境永續的「氣候對策」、代表人民福祉的「健康台灣」、以及代表國家安全的「社會韌性」。因應氣候變遷的挑戰，這三大支柱密不可分，必須一體思考、共同發揮作用。

賴總統表示，因此強化「氣候韌性」的努力，也同時鞏固了「國土安全」與「國民健康」的基礎。唯有將此整合思維，從政府到民間化為共同行動，才能打造出足以應對所有挑戰的「韌性家園」。這也是他成立這三個委員會的初衷，今天的討論，更印證了這個方向的正確性與迫切性。

賴總統說明，接下來，「國家氣候變遷對策委員會」將與「全社會防衛韌性委員會」協力，針對氣候極端災變、能源安全、以及國土城鄉韌性相互牽連的課題，進行討論，結合社會集體智慧，來應對各類型挑戰。

他說，同樣的，淨零與空污的改善，有助於增進國人健康，也請本委員會繼續和「健康台灣推動委員會」協力，進行合作討論，發揮更顯著的效果。

他強調，這條轉型的路，除了政府做前鋒，也需要社會的共識、產業的活力，以及全民的參與。他邀請產業界、以及社會上的每一分子，大家各司其職，同舟共濟，一起前進。後天民團將舉行「為氣候而走 打造韌性台灣」的遊行，歡迎更多國人一起來關注氣候變遷議題。

賴總統期許大家齊心協力，拉滿風帆，共同成就一個與地球共榮、讓人民驕傲的台灣。